16:15  29 октября
В Тернополе мужчина пытался откупиться, чтобы его не везли в ТЦК
13:22  29 октября
На Прикарпатье выпало почти метр снега
09:15  29 октября
В Донецкой области дрон РФ атаковал журналистку: украинский военный его сбил
UA | RU
UA | RU
29 октября 2025, 16:38

Отсрочки от мобилизации через ЦНАП: в Минцифре объяснили, как будет работать новая система с 1 ноября

29 октября 2025, 16:38
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

С 1 ноября в Украине начинает действовать новая система оформления отсрочок от мобилизации, которая позволит подавать заявления через Центры предоставления административных услуг (ЦНАП)

Об этом сообщила заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль в эфире телемарафона "Единые новости", передает RegioNews.

По ее словам, отсрочка будет автоматически возобновляться только у тех военнообязанных, по которым имеются актуальные данные в государственных реестрах. Если же нет информации или появились новые основания для отсрочки — например, рождения третьего ребенка, — нужно будет обратиться в ЦНАП с пакетом документов.

"В первую очередь, это касается тех, кто не смог получить автоматическое возобновление отсрочки. В таких случаях следует обратиться в ЦНАП и предоставить документы, подтверждающие право на отсрочку", – пояснила Коваль.

Документы в зависимости от типа отсрочки примет администратор ЦНАП, который будет передавать их на рассмотрение комиссии Территориального центра комплектования (ТЦК). Именно ТЦК принимает решение о предоставлении или отказе в отсрочке.

После принятия решения военнообязанный сможет пересмотреть статус отсрочки в приложении "Резерв+" или на портале "Действие", а также получить электронный военно-учетный документ или забрать его непосредственно в ЦНАПе.

В то же время, Коваль предостерегла, что до 1 ноября ЦНАПы не имеют технической возможности принимать такие заявления.

"В некоторых регионах ТЦК уже начали направлять людей в ЦНАПы – это неправомерно. Постановление вступает в силу только с 1 ноября, поэтому до этой даты действует старый механизм через ТЦК", — отметила чиновник.

Чиновница также призвала военнообязанных сообщать в Минцифры о случаях, когда ЦНАПы отказываются принимать документы после 1 ноября, министерство будет реагировать оперативно.

По данным Минцифры, для около 80% военнообязанных отсрочка продлится автоматически без необходимости личного обращения.

Важно: 1 ноября подать заявление на отсрочку можно будет только в ЦНАПах, которые работают в субботу, поэтому украинцам советуют заранее проверить график работы своего центра.

До конца октября военнообязанные еще могут подать заявления по старому порядку непосредственно в ТЦК. Однако уже с 1 ноября подать документы на отсрочку можно будет исключительно через резерв+ или в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП).

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
отсрочка мобилизация Резерв+ ЦНАП
Заложники в Луцке: мужчина угрожал трем детям и требовал отсрочку – приговор суда
29 октября 2025, 15:11
Смерть мобилизованного Романа Сопина в ТЦК Киева: адвокат обнародовал заключение судмедэкспертизы
28 октября 2025, 14:21
Журналист Гордон признался, почему не воюют его сыновья призывного возраста
27 октября 2025, 21:33
Все новости »
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Суд во Франции отказал в экстрадиции Жеваго в Украину
29 октября 2025, 18:42
Эффективность НАБУ критикуют: 65 дел в суд за 9 месяцев и "провинциальный уровень" работы
29 октября 2025, 18:38
В Луцке мужчина взял в заложники детей бывшей: зачем он это сделал и какое наказание получил
29 октября 2025, 18:30
В ЕС провели международную антинаркотическую операцию, среди задержанных – украинцы
29 октября 2025, 18:21
Трамп в Южной Корее: золотая корона, орден и королевский прием
29 октября 2025, 18:07
В Украине выросла средняя зарплата
29 октября 2025, 18:05
Окружения Покровска и Купянска нет: ЦПД опроверг фейки
29 октября 2025, 17:50
Впервые в истории европейская страна ограничила скорость пешеходов на тротуарах
29 октября 2025, 17:07
За бывшего судью Верховного суда Богдана Львова внесли 20 млн грн залога
29 октября 2025, 16:52
Встреча Трампа с Си Цзиньпином: чего планирует достичь президент США
29 октября 2025, 16:42
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Алексей Гончаренко
Все блоги »