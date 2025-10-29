Отсрочки от мобилизации через ЦНАП: в Минцифре объяснили, как будет работать новая система с 1 ноября

С 1 ноября в Украине начинает действовать новая система оформления отсрочок от мобилизации, которая позволит подавать заявления через Центры предоставления административных услуг (ЦНАП)

Об этом сообщила заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль в эфире телемарафона "Единые новости", передает RegioNews.

По ее словам, отсрочка будет автоматически возобновляться только у тех военнообязанных, по которым имеются актуальные данные в государственных реестрах. Если же нет информации или появились новые основания для отсрочки — например, рождения третьего ребенка, — нужно будет обратиться в ЦНАП с пакетом документов.

"В первую очередь, это касается тех, кто не смог получить автоматическое возобновление отсрочки. В таких случаях следует обратиться в ЦНАП и предоставить документы, подтверждающие право на отсрочку", – пояснила Коваль.

Документы в зависимости от типа отсрочки примет администратор ЦНАП, который будет передавать их на рассмотрение комиссии Территориального центра комплектования (ТЦК). Именно ТЦК принимает решение о предоставлении или отказе в отсрочке.

После принятия решения военнообязанный сможет пересмотреть статус отсрочки в приложении "Резерв+" или на портале "Действие", а также получить электронный военно-учетный документ или забрать его непосредственно в ЦНАПе.

В то же время, Коваль предостерегла, что до 1 ноября ЦНАПы не имеют технической возможности принимать такие заявления.

"В некоторых регионах ТЦК уже начали направлять людей в ЦНАПы – это неправомерно. Постановление вступает в силу только с 1 ноября, поэтому до этой даты действует старый механизм через ТЦК", — отметила чиновник.

Чиновница также призвала военнообязанных сообщать в Минцифры о случаях, когда ЦНАПы отказываются принимать документы после 1 ноября, министерство будет реагировать оперативно.

По данным Минцифры, для около 80% военнообязанных отсрочка продлится автоматически без необходимости личного обращения.

Важно: 1 ноября подать заявление на отсрочку можно будет только в ЦНАПах, которые работают в субботу, поэтому украинцам советуют заранее проверить график работы своего центра.

До конца октября военнообязанные еще могут подать заявления по старому порядку непосредственно в ТЦК. Однако уже с 1 ноября подать документы на отсрочку можно будет исключительно через резерв+ или в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП).