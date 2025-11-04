1000 грн для каждого: когда и как подать заявку на "Зимнюю поддержку"

Иллюстративное фото: из открытых источников

С 15 ноября по 15 декабря украинцы смогут подать заявку на получение выплат в рамках правительственной программы "Зимняя поддержка"

Об этом сообщил министр социальной политики Денис Улютин, передает RegioNews.

Программа предусматривает выплату 1000 грн. всем гражданам, находящимся на подконтрольной правительству территории, а также дополнительные 6500 грн. – для уязвимых категорий населения.

Заявку можно будет оформить через приложение "Дия", а для людей без доступа к онлайн-сервисам – через банки-партнеры или "Укрпочту".

Выплаты можно потратить на коммунальные услуги, лекарства, транспорт, книги или другие товары украинского производства.

Общий бюджет программы составляет 14 млрд. грн.

Министр подчеркнул, что программа объединяет социальную помощь с экономическим стимулированием и призвана поддержать миллионы украинцев в зимний период.

О программе "Зимняя поддержка"

Программа "Зимняя поддержка" (ранее – "Зимняя еПоддержка") была введена правительством Украины в декабре 2024 года с целью помощи гражданам в сложный зимний период. Ее реализует Министерство социальной политики совместно с Минцифры через приложение "Дия".

Основная идея программы – поддержать население при росте расходов на коммунальные услуги, лекарства и базовые нужды, а также стимулировать внутреннюю экономику.

Напомним, в прошлом году возможностью получить единовременные выплаты воспользовались 14,4 миллиона граждан. Украинцы чаще всего тратили "зимнюю тысячу" на коммунальные услуги, заведения питания и лекарства.