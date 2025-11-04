12:45  04 ноября
На Житомирщине мужчина угрожал полицейским гранатой и ножом
В Одессе задержали группу мужчин, снимавших золотые украшения с прохожих
В Сумской области будут судить врача за взятку в 20 тысяч гривен
04 ноября 2025, 14:46

Жители Херсонщины потеряли более 220 000 грн из-за интернет-мошенников

04 ноября 2025, 14:46
Фото: иллюстративное
Интернет-мошенники на Херсонщине заставили жителей потерять сотни тысяч гривен из-за фейковых объявлений и звонков от так называемых "банковских работников"

Об этом сообщает полиция Херсонской области, передает RegioNews.

Жители Херсонщины потеряли более 220 тысяч гривен из-за интернет-мошенников. Правоохранители призывают граждан быть внимательными и проверять информацию перед переводом средств.

Одним из случаев стало объявление о продаже подержанного автомобиля. Житель Херсонщины перечислил продавцу 62 тысяч гривен за авто, которого на самом деле не существовало. После оплаты объявление исчезло, а контакт с продавцом прекратился.

Кроме того, несколько жителей Херсона стали жертвами телефонных мошенников, выдававших себя за работников банка. Злоумышленники сообщали о якобы попытках взлома счетов и просили выполнить определенные действия в приложении или перейти по ссылке. В результате с карточек пострадавших исчезли 100, 26 и 12 тысяч гривен.

Еще один случай касался социальных сетей. Жителю Бериславского района поступило сообщение от матери с просьбой одолжить 2 тысячи гривен. Мужчина перевел деньги, а впоследствии выяснил, что страницу его матери взломали. Полиция напоминает о необходимости проверять подлинность контактов и не переводить средства без подтверждения личности.

Ранее сообщалось, житель Ивано-Франковской области перевел свои 78 тысяч гривен мошенникам, считая, что спасает собственные средства. Мужчина доверился так называемому "банковскому работнику" во время телефонного разговора и потерял всю сумму.

31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
