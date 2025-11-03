50–250 тыс. грн сразу: выплаты за подписание контракта военнослужащими планируют изменить — военный "Осман"

В Украине планируется обновить систему выплат для военнослужащих, подписывающих контракт с Вооруженными силами. Об этом сообщил военный с позывным «Осман»

Согласно предварительной информации, размер разовой выплаты после подписания контракта и ежемесячных выплат в течение службы будет зависеть от срока контракта:

Контракт на 1 год – 50 тыс. грн сразу после подписания и 480 тыс. грн в течение года.

Контракт на 2 года - 100 тыс. грн сразу после подписания и 1 млн 60 тыс. грн в течение 2 лет.

Контракт на 3 года - 150 тыс. грн сразу после подписания и 1 млн 750 тыс. грн в течение 3 лет.

Контракт на 4 года - 200 тыс. грн сразу после подписания и 2 млн 520 тыс. грн в течение 4 лет.

Контракт на 5 лет - 250 тыс. грн сразу после подписания и 3 млн 400 тыс. грн в течение 5 лет.

Контракт на 10 лет - 250 тыс. грн сразу после подписания и 7 млн 50 тыс. грн в течение 10 лет.

Такие изменения, по словам военного, должны стимулировать заключение долгосрочных контрактов и усилить мотивацию украинских защитников.

Официального подтверждения данных от Министерства обороны Украины пока нет.

