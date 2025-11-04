НАТО виділить $60 млрд на допомогу Україні в 2026 році: куди підуть кошти

Брюссель — НАТО планує виділити Україні $60 мільярдів на підтримку в 2026 році, заявив голова представництва Альянсу в Україні, Стюарт Тернер. Він підкреслив важливість цієї фінансової допомоги для зміцнення обороноздатності України в умовах війни з Росією

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Тернер нагадав, що в рамках ініціативи PURL (Partnership for Ukraine’s Resilience and Security) для України було оголошено чотири пакети допомоги, і Альянс активно працює над організацією наступних траншів фінансування.

У 2024 році країни НАТО вже надали Україні військову допомогу на суму понад $50 мільярдів. Остаточні цифри допомоги за цей рік ще не визначені, але очікується, що загальний обсяг міжнародної допомоги продовжить зростати в 2025 році.

За словами Тернера, в 2026 році Україна планує збільшити свій оборонний бюджет до $120 мільярдів, з яких половину покриють міжнародні партнери, а решту — український уряд. Це відображає продовження підтримки України на міжнародній арені та є частиною загальної стратегії НАТО щодо зміцнення безпеки і стабільності в Європі.

"Ініціатива PURL є важливою частиною цієї загальної підтримки, але допомога НАТО Україні не обмежується лише нею. Міжнародні партнери продовжують активно працювати над організацією нових пакетів допомоги для України", — зазначив Тернер.

Допомога Альянсу включає в себе не лише фінансові ресурси, а й передачу сучасної техніки, зброї та інші форми військової і гуманітарної допомоги, що є важливими для боротьби з агресією Росії. Країни-члени НАТО продовжують нарощувати свою підтримку України, надаючи необхідні засоби для оборони та відновлення інфраструктури.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, президент США Дональд Трамп не виключив, що може особисто попередити Володимира Путіна про можливу передачу Україні крилатих ракет Tomahawk. Водночас Дональд Трамп наголошував на своєму прагненні до швидкого завершення війни в Україні.