16:25  04 листопада
На Тернопільщині чоловік підірвав себе гранатою
15:18  04 листопада
У Харкові таксиста оштрафували на 5100 грн за відмову обслуговувати українською мовою
13:50  04 листопада
Завтра в Україні очікується до +17 градусів, подекуди пройдуть невеликі дощі
UA | RU
UA | RU
04 листопада 2025, 16:23

НАТО виділить $60 млрд на допомогу Україні в 2026 році: куди підуть кошти

04 листопада 2025, 16:23
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Брюссель — НАТО планує виділити Україні $60 мільярдів на підтримку в 2026 році, заявив голова представництва Альянсу в Україні, Стюарт Тернер. Він підкреслив важливість цієї фінансової допомоги для зміцнення обороноздатності України в умовах війни з Росією

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Тернер нагадав, що в рамках ініціативи PURL (Partnership for Ukraine’s Resilience and Security) для України було оголошено чотири пакети допомоги, і Альянс активно працює над організацією наступних траншів фінансування.

У 2024 році країни НАТО вже надали Україні військову допомогу на суму понад $50 мільярдів. Остаточні цифри допомоги за цей рік ще не визначені, але очікується, що загальний обсяг міжнародної допомоги продовжить зростати в 2025 році.

За словами Тернера, в 2026 році Україна планує збільшити свій оборонний бюджет до $120 мільярдів, з яких половину покриють міжнародні партнери, а решту — український уряд. Це відображає продовження підтримки України на міжнародній арені та є частиною загальної стратегії НАТО щодо зміцнення безпеки і стабільності в Європі.

"Ініціатива PURL є важливою частиною цієї загальної підтримки, але допомога НАТО Україні не обмежується лише нею. Міжнародні партнери продовжують активно працювати над організацією нових пакетів допомоги для України", — зазначив Тернер.

Допомога Альянсу включає в себе не лише фінансові ресурси, а й передачу сучасної техніки, зброї та інші форми військової і гуманітарної допомоги, що є важливими для боротьби з агресією Росії. Країни-члени НАТО продовжують нарощувати свою підтримку України, надаючи необхідні засоби для оборони та відновлення інфраструктури.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, президент США Дональд Трамп не виключив, що може особисто попередити Володимира Путіна про можливу передачу Україні крилатих ракет Tomahawk. Водночас Дональд Трамп наголошував на своєму прагненні до швидкого завершення війни в Україні.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна НАТО гроші
Жителі Херсонщини втратили понад 220 000 грн через інтернет-шахраїв
04 листопада 2025, 14:46
1000 грн для кожного: коли і як подати заявку на "Зимову підтримку"
04 листопада 2025, 10:21
50–250 тис. грн одразу: виплати за підписання контракту військовослужбовцями планують змінити, — військовий "Осман"
03 листопада 2025, 17:05
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Зеленський звинуватив Орбана у підтримці Путіна
04 листопада 2025, 19:31
Перешкоджання діяльності ЗСУ: в Одесі жінку засудили через TikTok-відео
04 листопада 2025, 18:40
Українські військові відбили понад два десятки ворожих атак на Покровському напрямку
04 листопада 2025, 18:34
Шахраї виманили 40 тисяч гривень у жителя Тернопільщини під приводом участі у неіснуючій програмі
04 листопада 2025, 18:19
На Полтавщині "бізнесвумен" продавала військовому довідку за 6 тисяч доларів
04 листопада 2025, 18:15
Чернігів досі не має реального резерву палива для генераторів: начальник МВА про недоліки у підготовці до можливого блекауту
04 листопада 2025, 18:14
Бив по різних частинах тіла: у Львові чоловік жорстоко побив свою тещу під час сварки
04 листопада 2025, 17:55
Серце вже не билось: у Харковській області медики врятували життя жінки
04 листопада 2025, 17:35
У Києві оновили графіки відключень світла: з'явилися нові обмеження для деяких абонентів
04 листопада 2025, 17:27
У Тернопільській області багатодітний батько підірвав себе гранатою після суперечки із дружиною
04 листопада 2025, 17:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Ігор Луценко
Вадим Денисенко
Валерій Пекар
Всі блоги »