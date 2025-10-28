Иллюстративное фото

Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.

Груша на украинском рынке подорожала до 45-110 гривен за килограмм. При этом арбуз и дыня подешевели: до 8-15 и 25-40 гривен за килограмм соответственно.

В то же время, импортные лимоны выросли в цене до 100-120 гривен за килограмм. Банан подорожал до 58-65 гривен за килограмм. При этом апельсин подешевел до 60–75 гривен за килограмм.

Что касается яблок, то за первую неделю октября цена снизилась на 50% (до 20-35 гривен за килограмм). При этом сейчас цены на яблоки выше прошлогоднего.

Напомним, ранее эксперты рассказывали, что в этом году Украина потеряла около 50% урожая ягод. В частности причиной стали заморозки и другие погодные риски.