15:29  28 октября
В Хмельницком раздался мощный взрыв, повреждена многоэтажка
15:14  28 октября
Синоптикиня предупредила о переменной погоде с дождями и ветром
14:57  28 октября
В сети появилась уникальная карта Днепра 1942 года
UA | RU
UA | RU
28 октября 2025, 23:00

В Украине меняется стоимость фруктов: какие ценники в популярных супермаркетах

28 октября 2025, 23:00
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Через неделю ценники на фрукты изменились. В частности, подорожали некоторые импортные товары

Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.

Груша на украинском рынке подорожала до 45-110 гривен за килограмм. При этом арбуз и дыня подешевели: до 8-15 и 25-40 гривен за килограмм соответственно.

В то же время, импортные лимоны выросли в цене до 100-120 гривен за килограмм. Банан подорожал до 58-65 гривен за килограмм. При этом апельсин подешевел до 60–75 гривен за килограмм.

Что касается яблок, то за первую неделю октября цена снизилась на 50% (до 20-35 гривен за килограмм). При этом сейчас цены на яблоки выше прошлогоднего.

Напомним, ранее эксперты рассказывали, что в этом году Украина потеряла около 50% урожая ягод. В частности причиной стали заморозки и другие погодные риски.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
цены подорожание фрукты
В Украине резко начали меняться цены на картофель: с чем это связано и какие ценники в супермаркетах
27 октября 2025, 23:30
В Украине дорожают овощи: что больше выросло в цене за неделю
27 октября 2025, 23:00
Цены на зарядные станции в Украине выросли до 61% после обстрелов, – Forbes
27 октября 2025, 14:52
Все новости »
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Украина увеличила экспорт масла: сумма достигает 90 миллионов долларов
28 октября 2025, 23:30
В Чернобыле заметили собак с синей шерстью: специалисты объяснили, что произошло
28 октября 2025, 22:55
В ВСУ опровергли заявления России о якобы окружении Купянска
28 октября 2025, 22:31
Доверилась незнакомцу: на Буковине псевдобанкир украл у женщины деньги
28 октября 2025, 22:25
В Украине могут возникнуть проблемы с отоплением: энергоэксперт назвал города
28 октября 2025, 22:18
Международные партнеры помогают Харьковщине готовиться к отопительному сезону
28 октября 2025, 21:59
Сын киевских актеров умер после посещения ТЦК: названа официальная причина смерти
28 октября 2025, 21:58
В Херсоне судили многодетную мать, работавшую на россиян
28 октября 2025, 21:55
Россияне прорвались на окраине Мирнограда: продолжаются уличные бои, — Силы обороны
28 октября 2025, 21:51
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »