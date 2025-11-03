Ілюстративне фото

Якщо порівнювати з 2024 роком, в Україні яблука відчутно подорожчали. При цьому експерти прогнозують, що ціни зростатимуть й надалі

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

За даними держстату, середня вартість яблук з минулого року зросла у 2,2 раза до 56,04 гривні за кілограм. Докторка економічних наук, головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку Інституту аграрної економіки Інна Сало зазначила, що до кінця цього року очікується подорожчання.

"До кінця 2025 року очікується сезонне щомісячне здорожчання яблук на 7 – 10 % порівно з нинішніми цінами. Викликає занепокоєння той факт, що наразі існує проблема забезпечення потреб населення за умов його низької купівельної спроможності, наявних високих цін і недостатнього обсягу фонду споживання", - каже експертка.

Фахівці називають такі причини подорожчання яблук:

обсягів постачання та погоди;

вартості зберігання та транспортування;

розвитку логістики й цін на пальне;

підвищення тарифів на електроенергію для промислових виробників.

Нагадаємо, раніше експерти розповідали, що цьогоріч Україна втратила близько 50% врожаю ягід. Зокрема, причиною стали заморозки та інші погодні ризики.