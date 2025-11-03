16:48  03 листопада
У Львові вщент згорів трамвай: відео інциденту
14:09  03 листопада
Погода в Україні різко зміниться
13:47  03 листопада
На Закарпатті у горах знайшли тіла двох туристів із Вінниччини
UA | RU
UA | RU
03 листопада 2025, 22:50

Яблука в Україні будуть ще дорожче: скільки буде коштувати популярний фрукт

03 листопада 2025, 22:50
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Якщо порівнювати з 2024 роком, в Україні яблука відчутно подорожчали. При цьому експерти прогнозують, що ціни зростатимуть й надалі

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

За даними держстату, середня вартість яблук з минулого року зросла у 2,2 раза до 56,04 гривні за кілограм. Докторка економічних наук, головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку Інституту аграрної економіки Інна Сало зазначила, що до кінця цього року очікується подорожчання.

"До кінця 2025 року очікується сезонне щомісячне здорожчання яблук на 7 – 10 % порівно з нинішніми цінами. Викликає занепокоєння той факт, що наразі існує проблема забезпечення потреб населення за умов його низької купівельної спроможності, наявних високих цін і недостатнього обсягу фонду споживання", - каже експертка.

Фахівці називають такі причини подорожчання яблук:

  • обсягів постачання та погоди;
  • вартості зберігання та транспортування;
  • розвитку логістики й цін на пальне;
  • підвищення тарифів на електроенергію для промислових виробників.

Нагадаємо, раніше експерти розповідали, що цьогоріч Україна втратила близько 50% врожаю ягід. Зокрема, причиною стали заморозки та інші погодні ризики.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ціна фрукти
В Україні змінились ціни на популярний овоч: які тепер цінники в супермаркетах
31 жовтня 2025, 23:30
В Україні змінюється вартість фруктів: які цінники в популярних супермаркетах
28 жовтня 2025, 23:00
Українці стали менше пити пива
21 жовтня 2025, 16:19
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
"Мама каже "Нащо тобі чоловік": акторка Катерина Кузнецова зізналась, чи готова вона після розлучення до нового шлюбу та дітей
04 листопада 2025, 00:50
Як змінились ціни на овочі в Україні за останній тиждень: що стало дорожче
03 листопада 2025, 23:50
У Покровську триває спільна операція ГУР та ЗСУ: локальний контрнаступ дає результати
03 листопада 2025, 22:59
На Чернігівщині двоє фермерів загинули через детонацію російського БПЛА
03 листопада 2025, 22:39
У США через бюджетну кризу можуть закрити авіасполучення, — Bloomberg
03 листопада 2025, 22:24
Зеленський анонсував нові контракти для військових
03 листопада 2025, 22:12
У Києві ширяться чутки про маніяка на Оболоні: що кажуть у поліції
03 листопада 2025, 21:56
Хотів перевірити служби: у Рівному чоловік "замінував" кінопалац: що відомо
03 листопада 2025, 21:50
Робив теракт на замовлення РФ і постраждав сам: на Дніпропетровщині судили агента РФ
03 листопада 2025, 21:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Валерій Пекар
Вадим Денисенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »