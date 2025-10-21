11:45  21 октября
Хотели относить СССР: в Киеве разоблачили неокоммунистическую организацию
08:22  21 октября
Двойное убийство пенсионеров на Закарпатье: к делу причастны несовершеннолетние
08:29  21 октября
Ударил полтавчанина битой по голове: нападавшего взяли под стражу
UA | RU
UA | RU
21 октября 2025, 16:19

Украинцы стали меньше пить пиво

21 октября 2025, 16:19
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Продажи пива в 2025 году упали на 20%

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на forbes.ua.

Как отмечается, около 60% украинцев потребляют пиво, при этом треть покупают его регулярно. Об этом свидетельствуют данные Kantar Ukraine.

Однако 2025 год стал годом падения продаж.

"Продажи разливного пива просели на 20%, бутылочного – еще больше", – говорит СЕО сети "Львовские краны" Алексей Житкевич. Сеть насчитывает восемь заведений во Львове. В этой связи компании приходится сокращать затраты.

Киевская сеть магазинов-баров крафтового пива Konteyner тоже ощутила спад.

"Результат 2025-го хуже 2024-го – недовыполняем план на 15–20%", – говорит соучредитель Григорий Царенко.

Как сообщалось, несмотря на сложную экономическую ситуацию, украинцы стали больше покупать алкоголь – расходы превысили 14 млрд. грн.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
экономика алкоголь рынок цена
Теневой рынок сигарет в Украине снова растет: что угрожает курильщикам и бюджету
16 октября 2025, 21:07
Рост экономики Украины замедлился: Нацбанк назвал причины
16 октября 2025, 10:40
ГНС призывает продавцов не спекулировать на ценах во время блекаутов
11 октября 2025, 15:30
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
РФ атаковала дронами Смелу: поврежден объект критической инфраструктуры
21 октября 2025, 17:19
В водах Черного моря зафиксировано превышение допустимых показателей загрязнения
21 октября 2025, 16:49
Смертельное ДТП в Киевской области: погиб подросток, за рулем был 15-летний
21 октября 2025, 16:25
На Закарпатье правоохранители разоблачили злоумышленников, которые переправляли лиц через границу
21 октября 2025, 15:59
В Харькове возле Дворца Спорта перевернулось авто
21 октября 2025, 15:55
В Укрэнерго назвали дату старта отопительного сезона
21 октября 2025, 15:51
На оккупированном Запорожье россияне начали продавать земли местных жителей
21 октября 2025, 15:28
Рада увеличила расходы на оборону в 2025 году еще на 325 млрд грн
21 октября 2025, 15:24
В Полтавской области огласили приговор мужчинам, напавшим на военнослужащих ТЦК
21 октября 2025, 15:19
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »