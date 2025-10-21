Украинцы стали меньше пить пиво

иллюстративное фото: из открытых источников

Продажи пива в 2025 году упали на 20%

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на forbes.ua.

Как отмечается, около 60% украинцев потребляют пиво, при этом треть покупают его регулярно. Об этом свидетельствуют данные Kantar Ukraine.

Однако 2025 год стал годом падения продаж.

"Продажи разливного пива просели на 20%, бутылочного – еще больше", – говорит СЕО сети "Львовские краны" Алексей Житкевич. Сеть насчитывает восемь заведений во Львове. В этой связи компании приходится сокращать затраты.

Киевская сеть магазинов-баров крафтового пива Konteyner тоже ощутила спад.

"Результат 2025-го хуже 2024-го – недовыполняем план на 15–20%", – говорит соучредитель Григорий Царенко.

Как сообщалось, несмотря на сложную экономическую ситуацию, украинцы стали больше покупать алкоголь – расходы превысили 14 млрд. грн.