50–250 тис. грн одразу: виплати за підписання контракту військовослужбовцями планують змінити, — військовий "Осман"

В Україні планують оновити систему виплат для військовослужбовців, які підписують контракт із Збройними силами. Про це повідомив військовий із позивним «Осман»

Згідно з попередньою інформацією, розмір разової виплати після підписання контракту та щомісячних виплат протягом служби залежатиме від строку контракту:

Контракт на 1 рік — 50 тис. грн одразу після підписання та 480 тис. грн протягом року.

Контракт на 2 роки — 100 тис. грн одразу після підписання та 1 млн 60 тис. грн протягом 2 років.

Контракт на 3 роки — 150 тис. грн одразу після підписання та 1 млн 750 тис. грн протягом 3 років.

Контракт на 4 роки — 200 тис. грн одразу після підписання та 2 млн 520 тис. грн протягом 4 років.

Контракт на 5 років — 250 тис. грн одразу після підписання та 3 млн 400 тис. грн протягом 5 років.

Контракт на 10 років — 250 тис. грн одразу після підписання та 7 млн 50 тис. грн протягом 10 років.

Такі зміни, за словами військового, мають стимулювати підписання довгострокових контрактів та посилити мотивацію українських захисників.

Офіційного підтвердження цих даних від Міністерства оборони України наразі немає.

