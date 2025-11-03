50–250 тис. грн одразу: виплати за підписання контракту військовослужбовцями планують змінити, — військовий "Осман"
В Україні планують оновити систему виплат для військовослужбовців, які підписують контракт із Збройними силами. Про це повідомив військовий із позивним «Осман»
Про це пише військовий з позивним "Осман", повідомляє RegioNews.
Згідно з попередньою інформацією, розмір разової виплати після підписання контракту та щомісячних виплат протягом служби залежатиме від строку контракту:
- Контракт на 1 рік — 50 тис. грн одразу після підписання та 480 тис. грн протягом року.
- Контракт на 2 роки — 100 тис. грн одразу після підписання та 1 млн 60 тис. грн протягом 2 років.
- Контракт на 3 роки — 150 тис. грн одразу після підписання та 1 млн 750 тис. грн протягом 3 років.
- Контракт на 4 роки — 200 тис. грн одразу після підписання та 2 млн 520 тис. грн протягом 4 років.
- Контракт на 5 років — 250 тис. грн одразу після підписання та 3 млн 400 тис. грн протягом 5 років.
- Контракт на 10 років — 250 тис. грн одразу після підписання та 7 млн 50 тис. грн протягом 10 років.
Такі зміни, за словами військового, мають стимулювати підписання довгострокових контрактів та посилити мотивацію українських захисників.
Офіційного підтвердження цих даних від Міністерства оборони України наразі немає.
Нагадаємо, на Вінниччині депутат міської ради намагався побитися з працівником ТЦК.
Україна отримала нові ракети Storm Shadow для ударів по РФ – BloombergВсі новини »
03 листопада 2025, 13:34Колишньому "командиру ЛНР" повідомили про підозру за катування полоненого із "Z" на лобі
03 листопада 2025, 13:09Розставляв "відеопастки", щоб шпигувати за ешелонами ЗСУ: СБУ затримала 18-річного російського агента
03 листопада 2025, 11:53
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
На Дніпропетровщині 39-річний чоловік під час сварки вистрілив жінці в голову
03 листопада 2025, 18:02Сили оборони не дали росіянам перерізати важливу дорогу на Донеччині
03 листопада 2025, 17:55На Дніпропетровщині рятують птаха, який збив російський дрон: тепер пернатий ППО потребує допомоги небайдужих
03 листопада 2025, 17:55"Продавала кохання" для ухилення від служби: на Кіровоградщині жінка влаштувала "шлюбле агентство" для ухилянтів
03 листопада 2025, 17:45Повісток стане більше: ТЦК можуть отримати доступ до баз податкової
03 листопада 2025, 17:37Поліцейські встановили причину загадкової смерті чоловіка на Тернопільщині
03 листопада 2025, 17:29На Житомирщині посадовцям повідомлено про підозру у незаконній порубці лісу на мільйони гривень
03 листопада 2025, 17:11На Вінниччині у комунальну власність повернуть гідроспоруди загальною вартістю понад 100 млн грн
03 листопада 2025, 17:01Напав із ножем і вимагав гроші: на Київщині затримали зловмисника, який погрожував перехожому
03 листопада 2025, 16:56
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі блоги »