Фото: СБУ

СБУ задержала российского информатора, который расставлял «видеопастки» на Укрзализныце, чтобы шпионить за эшелонами ВСУ. Он действовал в Полтавской и Кировоградской областях

Об этом передает RegioNews со ссылкой на СБУ .

Правоохранители задокументировали преступления агента и задержали его по месту жительства. Перед этим СБУ заблаговременно демонтировала шпионское оборудование и провела меры по обеспечению локаций ВСУ.

У фигуранта изъяли телефон с поличным.

Фигуранту объявили подозрение. В настоящее время он находится под стражей без права внесения залога.

Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

