Расставлял "видеоловушки", чтобы шпионить за эшелонами ВСУ: СБУ задержала 18-летнего российского агента
СБУ задержала российского информатора, который расставлял «видеопастки» на Укрзализныце, чтобы шпионить за эшелонами ВСУ. Он действовал в Полтавской и Кировоградской областях
Об этом передает RegioNews со ссылкой на СБУ .
Правоохранители задокументировали преступления агента и задержали его по месту жительства. Перед этим СБУ заблаговременно демонтировала шпионское оборудование и провела меры по обеспечению локаций ВСУ.
У фигуранта изъяли телефон с поличным.
Фигуранту объявили подозрение. В настоящее время он находится под стражей без права внесения залога.
Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.
Напомним, контрразведка СБУ сорвала еще одну попытку россиян совершить новый теракт в Харькове . В прифронтовом городе задержан агент ФСБ, который готовил самодельную взрывчатку и собирался ее взорвать.