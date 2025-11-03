Бывшему "командиру ЛНР" сообщили о подозрении за пытки пленника из "Z" на лбу
Инцидент произошел в июне 2022 года на временно оккупированной территории Первомайска в Луганской области
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.
По данным следствия, подозреваемый, возглавлявший одно из подразделений "ЛНР", вместе с подчиненными систематически пытал военнопленного. Его били, унижали и запугивали, нанося многочисленные порезы, в частности на ушах, а на лбу пострадавшего вырезали символ "Z", ассоциирующийся с российской агрессией.
Действия подозреваемого квалифицируют как жестокое обращение с военнопленным, совершенное группой лиц, согласно ч. 1 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители решают вопрос об объявлении подозреваемого в розыск для привлечения к уголовной ответственности.
Ранее сообщалось, Луганские прокуроры добились нескольких приговоров для коллаборантов, действовавших в ущерб Украине. Еще 50 уголовных дел в отношении предателей ожидают рассмотрения в судах, что может привести к новым судебным решениям.