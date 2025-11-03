Фото: Офис Генерального прокурора

Инцидент произошел в июне 2022 года на временно оккупированной территории Первомайска в Луганской области

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, подозреваемый, возглавлявший одно из подразделений "ЛНР", вместе с подчиненными систематически пытал военнопленного. Его били, унижали и запугивали, нанося многочисленные порезы, в частности на ушах, а на лбу пострадавшего вырезали символ "Z", ассоциирующийся с российской агрессией.

Действия подозреваемого квалифицируют как жестокое обращение с военнопленным, совершенное группой лиц, согласно ч. 1 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители решают вопрос об объявлении подозреваемого в розыск для привлечения к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, Луганские прокуроры добились нескольких приговоров для коллаборантов, действовавших в ущерб Украине. Еще 50 уголовных дел в отношении предателей ожидают рассмотрения в судах, что может привести к новым судебным решениям.