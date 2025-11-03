14:09  03 ноября
Погода в Украине резко изменится
13:47  03 ноября
На Закарпатье в горах нашли тела двух туристов из Винницкой области
08:38  03 ноября
В Днепре во время атаки горожане не смогли попасть в метро
03 ноября 2025, 13:09

Бывшему "командиру ЛНР" сообщили о подозрении за пытки пленника из "Z" на лбу

Фото: Офис Генерального прокурора
Инцидент произошел в июне 2022 года на временно оккупированной территории Первомайска в Луганской области

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, подозреваемый, возглавлявший одно из подразделений "ЛНР", вместе с подчиненными систематически пытал военнопленного. Его били, унижали и запугивали, нанося многочисленные порезы, в частности на ушах, а на лбу пострадавшего вырезали символ "Z", ассоциирующийся с российской агрессией.

Действия подозреваемого квалифицируют как жестокое обращение с военнопленным, совершенное группой лиц, согласно ч. 1 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители решают вопрос об объявлении подозреваемого в розыск для привлечения к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, Луганские прокуроры добились нескольких приговоров для коллаборантов, действовавших в ущерб Украине. Еще 50 уголовных дел в отношении предателей ожидают рассмотрения в судах, что может привести к новым судебным решениям.

31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
