03 ноября 2025, 13:34

Украина получила новые ракеты Storm Shadow для ударов по РФ – Bloomberg

03 ноября 2025, 13:34
Читайте також українською мовою
Фото: Bloomberg
Читайте також
українською мовою

Британия пополнила запасы украинских крылатых ракет Storm Shadow, чтобы Киев мог эффективнее наносить удары по территории РФ

Об этом сообщает "Bloomberg", передает RegioNews.

Источники агентства, знакомые с ситуацией, отмечают, что точное количество поставленных ракет не раскрывают, а поставки состоялись в преддверии зимнего сезона, когда Лондон ожидает возможного обострения российских атак по гражданским объектам.

Передача вооружений состоялась на фоне повторных заявлений бывшего президента США Дональда Трампа, отказавшегося посылать Украине ракеты Tomahawk. Вместе с тем именно Storm Shadow уже используются украинскими военными для поражения стратегически важных и уязвимых целей в РФ.

Эксперты подчеркивают, что дополнительные поставки значительно повышают возможности Вооруженных сил Украины в нанесении точечных ударов и одновременно создают дополнительный сдерживающий фактор для российских военных.

Ранее сообщалось, США разрешили Украине применять западные дальнобойные ракеты. Это открывает Киеву возможность наносить удары по стратегическим объектам глубоко на территории РФ.

Украина РФ ВСУ оборона Великобритания Storm Shadow ракеты
