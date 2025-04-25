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25 апреля 2025, 09:35

Суд заключил под стражу эксчельника ГФС Насирова и увеличил для него размер залога

25 апреля 2025, 09:35
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фото: ЦПК
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В четверг, 24 апреля, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) взял под стражу экспредседателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова и увеличил размер залога до 40 миллионов гривен. Он является фигурантом по делу о взятке более 700 миллионов гривен

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает RegioNews.

Коллегия судей – Игорь Строгий, Леся Федорак и Виктор Ногачевский – частично удовлетворили ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). ВАКС увеличил размер залога с 27 до 40 миллионов гривен

Прокуроры на заседании просили взять Романа Насирова под стражу, определив альтернативу залог в размере 75 миллионов гривен. Правоохранители подали ходатайство после того, как Насирова мобилизовали в ВСУ. По информации обвинения, желание Насирова мобилизоваться связано с истечением сроков привлечения к уголовной ответственности (осталось меньше года).

Сторона защиты возразила против такой меры пресечения. Сам Насиров заявил, что решил пойти на службу добровольно, потому что считает это своим "долгом государству и обязанностью".

Суд также допросил свидетелей, подтвердивших, что Насиров по собственной инициативе искал возможность попасть в ВСУ. Позже по рекомендации военно-врачебной комиссии его перевели с боевой позиции на небоевую. В то же время свидетели отметили, что Насиров не сообщал им о необходимости являться в суд во время несения службы.

Напомним, в начале апреля экспредседатель ГФС Насиров, обвиняемый в получении взятки в 722 млн грн, вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Также сообщалось, что на следующий день в ВСУ отменили приказ о мобилизации бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, подозреваемого в коррупции. Было начато служебное расследование по законности его призыва в армию.

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