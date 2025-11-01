Фото: ЦПК

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), передає RegioNews.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав Романа Насірова винним у зловживанні службовим становищем. Це зловживання завдало державі збитків у розмірі понад 2 мільярди гривень. Окрім ув’язнення, суд призначив ексфіскалу штраф у розмірі 17 тисяч гривень та заборонив обіймати державні посади протягом трьох років. Суд ухвалив взяти Насірова під варту у залі суду.

Насірова засудили за те, що він допомагав ухилятися від податків газопостачальним підприємствам бізнесмена Олександра Онищенка, через що держава зазнала збитків у два мільярди гривень.

Як повідомляє САП, розслідуванням встановлено, що Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата України 8 скликання, особисто ухвалив низку необґрунтованих та незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов'язань низки товариств – "Фірми "Хас", "Карпатинадраінвест", "Надра Геоцентр".

Ці рішення були прийняті Насіровим з порушенням визначеної законом процедури, а саме за відсутності належного обґрунтування та законних підстав, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді не надходження обов’язкових платежів до державного бюджету у сумі понад 2 млрд грн.

Нагадаємо, на початку квітня ексголова ДФС Насіров, якого обвинувачували в отриманні хабаря у 722 млн грн, вступив до лав Збройних сил України. Наступного дня у ЗСУ скасували наказ про мобілізацію колишнього голови ДФС. Було розпочате службове розслідування щодо законності його призову до армії.

Згодом суд взяв під варту Насірова та збільшив для нього розмір застави.