ВСУ отменили мобилизацию эксглавы ГФС Насирова

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В Вооруженных Силах Украины отменили приказ о мобилизации бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, подозреваемого в коррупции. Было начато служебное расследование по законности его призыва в армию

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Военной службы правопорядка в ВСУ.

В настоящее время Военной службой правопорядка в ВСУ "проводится служебное расследование по факту призыва на военную службу бывшего чиновника Романа Насирова в ходе судебного процесса, о чем появилась информация в медиа".

Также отмечается, что такое расследование начато в соответствии с распоряжением Главнокомандующего ВСУ.

"Призыв военнообязанного, добровольно изъявившего желание служить в рядах ВС Украины, был осуществлен по приказу по строевой части командира в/ч А0139 от 07.04.2025", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров был задержан в 2017 году по подозрению в получении взятки в размере 722 миллионов гривен от бизнесмена Олега Бахматюка.

Ранее мы писали, что экспредседатель ГФС Насиров, обвиняемый в получении взятки в 722 млн грн, вступил в ряды ВСУ.