Экспредседатель ГФС Насиров, обвиняемый в получении взятки в 722 млн грн, вступил в ряды ВСУ
Бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров добровольно мобилизовался в Вооруженные силы Украины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспільне.
Его обвиняют в вероятном получении взятки в размере 722 млн грн за возмещение НДС компаниям бизнесмена Олега Бахматюка и по делу с газовыми схемами бывшего народного депутата Александра Онищенко. Дело в суде против него продолжается.
Известно, что адвокат Насирова подал ходатайство об остановке уголовного производства по мобилизации своего клиента в определенную часть.
На 10 апреля запланировано рассмотрение дела о вероятном получении взятки Романом Насировым.
Ранее в Минобороны напомнили, кто подлежит мобилизации и какие обязанности граждан.
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