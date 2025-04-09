Экспредседатель ГФС Насиров, обвиняемый в получении взятки в 722 млн грн, вступил в ряды ВСУ

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспільне.

Его обвиняют в вероятном получении взятки в размере 722 млн грн за возмещение НДС компаниям бизнесмена Олега Бахматюка и по делу с газовыми схемами бывшего народного депутата Александра Онищенко. Дело в суде против него продолжается.

Известно, что адвокат Насирова подал ходатайство об остановке уголовного производства по мобилизации своего клиента в определенную часть.

На 10 апреля запланировано рассмотрение дела о вероятном получении взятки Романом Насировым.

Ранее в Минобороны напомнили, кто подлежит мобилизации и какие обязанности граждан.