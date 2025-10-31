08:29  31 октября
31 октября 2025, 07:18

Массированная атака России на энергетику Украины: МАГАТЭ фиксирует потери на АЭС

31 октября 2025, 07:18
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
Очередная массированная российская атака на объекты энергетики Украины привела к повреждению подстанций, критически важных для ядерной безопасности и защиты

Об этом сообщило МАГАТЭ, передает RegioNews.

По данным агентства, после ударов команды МАГАТЭ на Южноукраинской и Хмельницкой АЭС сообщили, что каждая из электростанций лишилась доступа к одной из своих внешних линий электропередач.

Кроме того, на Ровенской АЭС (РАЭС) станция снизила мощность двух из четырех блоков по просьбе оператора сети.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси призвал к максимальному военному воздержанию вблизи ядерных установок и полному уважению семи неотъемлемых столбов ядерной безопасности и защищенности. Он отметил, что угрозы ядерной безопасности остаются реальными и постоянно присутствующими.

На сегодняшний день "Энергоатом" эксплуатирует девять энергоблоков Южноукраинской, Ровенской и Хмельницкой АЭС общей мощностью 7880 МВт, расположенных на подконтрольной Украине территории.

Запорожская АЭС с шестью энергоблоками ВВЭР-1000 общей мощностью 6000 МВт после ее оккупации 3-4 марта 2022 года не производит электроэнергию с 11 сентября того же года.

Напомним, в ночь на 30 октября россияне в очередной раз совершили комбинированную атаку на Украину, применив дроны, баллистические и крылатые ракеты, а также аэробалистические ракеты типа "Кинжал". Взрывы раздавались в Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Херсонской, Ивано-Франковской и Запорожье.

Впоследствии в Минэнерго сообщили, что россияне ударили по объектам энергетической инфраструктуры в нескольких областях.

Читайте также: Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холод

