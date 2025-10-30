12:13  30 октября
30 октября 2025, 15:18

Все регионы Украины снова под графиком отключений света – Укрэнерго

30 октября 2025, 15:18
Фото: иллюстративное
Из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины возобновляются плановые ограничения электроснабжения во всех регионах

Об этом сообщает "Укрэнерго", передает RegioNews.

Они будут действовать сегодня с 15:00 до 22:00 по графику почасовых отключений, охватывая от одной до двух очередей потребителей.

Причиной ограничений стали последствия массированной ракетно-дроновой атаки на энергообъекты 30 октября. Время и объем отключения могут меняться в зависимости от состояния энергосистемы, поэтому жителям советуют следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

Энергетики отмечают: даже когда электроэнергия подается по графику, ее следует использовать экономно, чтобы обеспечить стабильность работы сети и избежать дополнительных отключений. Власти и энергетические компании продолжают работать над восстановлением системы и минимизацией неудобств для населения.

Напомним, специалисты предупреждают, что нынешняя зима может стать одной из самых сложных из-за целенаправленных ударов россиян по энергетической инфраструктуре Украины. Самый вероятный сценарий предполагает график "4 на 2": четыре часа без света, два – со светом.

