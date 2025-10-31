Масована атака Росії на енергетику України: МАГАТЕ фіксує втрати на АЕС

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Чергова масована російська атака на об'єкти енергетики України призвела до пошкодження підстанцій, критично важливих для ядерної безпеки та захисту

Про це повідомило МАГАТЕ, передає RegioNews.

За даними агентства, після ударів команди МАГАТЕ на Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС повідомили, що кожна з електростанцій втратила доступ до однієї зі своїх зовнішніх ліній електропередач.

Крім того, на Рівненській АЕС (РАЕС) станція зменшила потужність двох із чотирьох блоків за проханням оператора мережі.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі закликав до максимальної військової стриманості поблизу ядерних установок і повної поваги до семи невід'ємних стовпів ядерної безпеки та захищеності. Він зазначив, що загрози для ядерної безпеки залишаються реальними та постійно присутніми.

На сьогодні "Енергоатом" експлуатує дев'ять енергоблоків Південноукраїнської, Рівненської та Хмельницької АЕС загальною потужністю 7880 МВт, розташованих на підконтрольній Україні території.

Запорізька АЕС з шістьма енергоблоками ВВЕР-1000 загальною потужністю 6000 МВт після її окупації 3–4 березня 2022 року не виробляє електроенергію з 11 вересня того ж року.

Нагадаємо, в ніч на 30 жовтня росіяни вчергове здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши дрони, балістичні й крилаті ракети, а також аеробалістичні ракети типу "Кинджал". Вибухи лунали на Дніпропетровщині, Київщині, Миколаївщині, Херсонщині, Івано-Франківщині та Запоріжжі.

Згодом у Міненерго повідомили, що росіяни вдарили по об'єктах енергетичної інфраструктури в кількох областях.

