31 жовтня 2025, 07:18

Масована атака Росії на енергетику України: МАГАТЕ фіксує втрати на АЕС

31 жовтня 2025, 07:18
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Чергова масована російська атака на об'єкти енергетики України призвела до пошкодження підстанцій, критично важливих для ядерної безпеки та захисту

Про це повідомило МАГАТЕ, передає RegioNews.

За даними агентства, після ударів команди МАГАТЕ на Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС повідомили, що кожна з електростанцій втратила доступ до однієї зі своїх зовнішніх ліній електропередач.

Крім того, на Рівненській АЕС (РАЕС) станція зменшила потужність двох із чотирьох блоків за проханням оператора мережі.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі закликав до максимальної військової стриманості поблизу ядерних установок і повної поваги до семи невід'ємних стовпів ядерної безпеки та захищеності. Він зазначив, що загрози для ядерної безпеки залишаються реальними та постійно присутніми.

На сьогодні "Енергоатом" експлуатує дев'ять енергоблоків Південноукраїнської, Рівненської та Хмельницької АЕС загальною потужністю 7880 МВт, розташованих на підконтрольній Україні території.

Запорізька АЕС з шістьма енергоблоками ВВЕР-1000 загальною потужністю 6000 МВт після її окупації 3–4 березня 2022 року не виробляє електроенергію з 11 вересня того ж року.

Нагадаємо, в ніч на 30 жовтня росіяни вчергове здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши дрони, балістичні й крилаті ракети, а також аеробалістичні ракети типу "Кинджал". Вибухи лунали на Дніпропетровщині, Київщині, Миколаївщині, Херсонщині, Івано-Франківщині та Запоріжжі.

Згодом у Міненерго повідомили, що росіяни вдарили по об'єктах енергетичної інфраструктури в кількох областях.

Читайте також: Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод

27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
