Россияне атаковали телебашню в центре Чернигова

фото: Суспільне Чернігів

В результате удара РФ по телебашне в центре Чернигова сооружение получило повреждения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспільне Чернігів.

Как отмечается, в ближайшее время будут проводиться работы по стабилизации конструкции.

"В целях предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности горожан в ближайшее время будут проводиться работы по стабилизации конструкции", – говорится в сообщении.

Жителей города просят не приближаться к телебашне и ограничить пребывание в ней в радиусе до 200 метров.

Напомним, утром 29 октября в Чернигове раздался мощный взрыв. Впоследствии стало известно, что россияне атаковали объект критической инфраструктуры в центре города.