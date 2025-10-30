Россияне атаковали телебашню в центре Чернигова
В результате удара РФ по телебашне в центре Чернигова сооружение получило повреждения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспільне Чернігів.
Как отмечается, в ближайшее время будут проводиться работы по стабилизации конструкции.
"В целях предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности горожан в ближайшее время будут проводиться работы по стабилизации конструкции", – говорится в сообщении.
Жителей города просят не приближаться к телебашне и ограничить пребывание в ней в радиусе до 200 метров.
Напомним, утром 29 октября в Чернигове раздался мощный взрыв. Впоследствии стало известно, что россияне атаковали объект критической инфраструктуры в центре города.
ВСУ ликвидировали за сутки почти тысячу оккупантов и 25 вражеских артсистемВсе новости »
30 октября 2025, 07:54Удар по энергетике: в Украине введены аварийные отключения электроэнергии
30 октября 2025, 07:29
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Задушил во время ссоры: на Волыни мужчина убил собственную жену
30 октября 2025, 18:20В Кременчуге мужчина открыл огонь по военнослужащим ТЦК
30 октября 2025, 18:19Зеленский подписал законы, продолжающие военное положение и мобилизацию
30 октября 2025, 18:10В Ладыжине Винницкой области объявили трехдневный траур за девочкой, которую убили россияне
30 октября 2025, 17:59Просили помощи и еды: подростки из Днепропетровщины ограбили пенсионерку в Виннице
30 октября 2025, 17:55На Полтавщине в ТЦК произошла стрельба, есть раненые
30 октября 2025, 17:35В Киеве на почте взорвалась посылка
30 октября 2025, 17:27Известный украинский сайт оштрафован почти на 5 млн грн: какая причина
30 октября 2025, 16:59Эксмеру Одессы Труханову хотят изменить меру пресечения
30 октября 2025, 16:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все блоги »