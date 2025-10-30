12:13  30 жовтня
30 жовтня 2025, 13:29

В Україні створили власний штучний інтелект

30 жовтня 2025, 13:29
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Українські фахівці розробили власну велику мовну модель (LLM) на базі штучного інтелекту, яка стане основою для чат-ботів й аналітичних систем

Як передає RegioNews, про це в матеріалі РБК-Україна розповів голова лабораторії штучного інтелекту Київської школи економіки Володимир Кулініч.

За його словами, в Україні є фахівці, які вже можуть впроваджувати такі технології. Наразі наша країна веде переговори про можливість постачання передових чіпів від американських компаній.

"Ми йдемо до того, що ми будемо третьою у світі країною за рівнем впровадження ШІ в державі. Взагалі йдемо до агентивного врядування. Мінцифра рухається, щоб давати більше сервісів і пробувати ті відкриті моделі, які вже існують в партнерстві з Google, з Meta, дотреновувати їх на українських даних", – зазначив Кулініч.

Він зазначив, що наразі в Україні розробляють власну велику мовну модель, яка є основою для створення продуктів на базі штучного інтелекту. Йдеться про чат-боти, аналітичні системи, інструменти автоматизації документообігу, а також голосові асистенти.

Нагадаємо, на початку вересня у Дії з’явився штучний інтелект. Таким чином, Україна стала першою у світі країною, яка надає державні послуги за допомогою штучного інтелекту.

27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
