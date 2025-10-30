В Україні створили власний штучний інтелект

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це в матеріалі РБК-Україна розповів голова лабораторії штучного інтелекту Київської школи економіки Володимир Кулініч.

За його словами, в Україні є фахівці, які вже можуть впроваджувати такі технології. Наразі наша країна веде переговори про можливість постачання передових чіпів від американських компаній.

"Ми йдемо до того, що ми будемо третьою у світі країною за рівнем впровадження ШІ в державі. Взагалі йдемо до агентивного врядування. Мінцифра рухається, щоб давати більше сервісів і пробувати ті відкриті моделі, які вже існують в партнерстві з Google, з Meta, дотреновувати їх на українських даних", – зазначив Кулініч.

Він зазначив, що наразі в Україні розробляють власну велику мовну модель, яка є основою для створення продуктів на базі штучного інтелекту. Йдеться про чат-боти, аналітичні системи, інструменти автоматизації документообігу, а також голосові асистенти.

Нагадаємо, на початку вересня у Дії з’явився штучний інтелект. Таким чином, Україна стала першою у світі країною, яка надає державні послуги за допомогою штучного інтелекту.