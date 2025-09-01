У Дии появился искусственный интеллект

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом сообщил первый вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, Украина первой в мире будет предоставлять государственные услуги с помощью AI.

"Сегодня запустили Дия.АІ на портале Дия. Это первый в мире государственный AI-агент, не просто отвечающий на вопросы, а предоставляющий услуги прямо в чате. В скором времени он будет доступен и в мобильном приложении", – сообщил Федоров.

Искусственный интеллект будет предоставлять услуги, рассказывать об услугах, а также поможет подобрать необходимую услугу.

Раньше мы писали о том, сколько украинцев пользуются приложением Дия. По состоянию на начало августа 2025 года приложением уже пользуются около 23 млн наших сограждан.