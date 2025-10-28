14:57  28 октября
В сети появилась уникальная карта Днепра 1942 года
В Тернополе водитель маршрутки сбил женщину
На Полтавщине в лесополосе нашли тело мужчины, пропавшего летом
28 октября 2025, 15:00

В Украине появится "черный список" банковских клиентов: кого внесут и какие будут ограничения

28 октября 2025, 15:00
Читайте також українською мовою
Фото: Верховная Рада Украины
В Украине планируют ввести "черный список" банковских клиентов с ограничениями для нарушителей правил пользования счетами

Об этом идет речь в проекте закона на сайте Верховной Рады Украины, передает RegioNews.

В Украине планируется создать специальный "черный список" банковских клиентов, предусматривающий ограничения для физических лиц и бизнеса, нарушающих правила пользования банковскими счетами. Соответствующий законопроект предусматривает, что в Реестр дропов будут попадать граждане, передающие свои карты или доступ к онлайн-банкингу другим лицам, а также компании, получающие "серую" оплату на личные счета вместо официальных.

Банки будут обязаны для таких клиентов устанавливать жесткие лимиты на платежи и ограничивать количество открытых карт и счетов. Проверка по Регистру будет осуществляться при открытии нового счета или входе в банковское приложение с нового устройства.

По словам авторов законопроекта, главной целью является повышение безопасности финансовых операций и уменьшение рисков мошенничества. Реестр позволит банкам оперативно выявлять потенциальных нарушителей и предотвращать незаконные финансовые операции.

Эксперты отмечают, что новые правила могут повлиять как на обычных пользователей, так и на малый бизнес, привыкший работать через личные счета. В то же время, инициатива должна способствовать легализации финансовых потоков и уменьшению "теневых" операций в Украине.

Ранее сообщалось, украинские банки начали чаще блокировать карточки и счета граждан из-за подозрительных операций. Юристы отмечают, что даже обычный перевод знакомому или покупка товара в интернете может привести к блокированию из-за формулировки в назначении платежа.

