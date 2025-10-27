21:17  27 октября
Украинцы подвергли критике Радиодиктант-2025: какая причина

После проведения Радиодиктанта национального единства-2025 соцсети разразились дискуссиями. Главной темой стала работа актрисы Натальи Сумской, которая в этом году читала текст, и ситуация с рекордсменкой Кристиной Гоянюк, внезапно отключенной из эфира

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

Председатель правления Общественного Вещания Николай Чернотицкий извинился за инцидент, заверив, что редакция проведет "отдельную редакторскую работу".

"Во время прямого эфира ведущий прервал госпожу Кристину Гоянюк. Приношу за это прощение. Мы ценим разные точки зрения и не скрываемся от критики", – отметил он.

Кристина Гоянюк, которая пишет диктант уже 26 лет, раскритиковала текст этого года и его исполнение:

"За 26 лет это первый диктант, сваливший меня наповал. Нехорошо прочитан – и сам текст глуповат".

Текст для диктанта написала писательница Евгения Кузнецова, а читала его Наталья Сумская.

Реакция украинцев в соцсетях

Положительные отзывы:

Некоторые отметили, что сам текст диктанта был удачным – современным, лаконичным и содержательным.

"Текст отличный!", – пишет Ольга Шевченко.

"Мне понравился, приближенный к современности", – добавляет Fena Ternova.

"Текст прекрасен, все главное, кратко и душевно", – отметила Мария Онисько.

Были и те, кто призывал воспринимать мероприятие более спокойно:

"Шоу есть шоу, не требуйте чего-нибудь большего", – написал Alim Galushka.

Отрицательные комментарии:

Большинство участников выразили недовольство чтением Сумской и организацией эфира.

"Надо, чтобы текст читал профессионал, а именно учитель-филолог", – отмечает Елена Марчан.

"Диктировала – хуже некуда", – добавляет Ольга Шевченко.

"Раз в год украинцы пишут диктант. Все должно быть отточено до последней запятой. А получилось разочарование", – пишет Людмила Головина.

"Ваш канал показал совершенно непрофессиональную сторону. Госпожа Сумская не подготовилась", – говорится в комментарии Галины Сухопляс-Филиппович.

Некоторые пользователи отмечали, что диктант должен читать филолог или педагог, а не актриса:

Неужели в Украине нет учителя украинского языка, чтобы продиктовать текст? – возмущается Галина Годованец.

"Общественному двойку – диктанту о языке не должно быть шоу", – написала Елена Березан.

Также пользователи критиковали то, как ведущие обращались с Кристиной Гоянюк.

"Ведущий не только перебил госпожу Гоянюк, но и намекнул, что она, мол, плохо написала диктант. Это абсолютно некорректно", – отметила Марина Бойко.

Несмотря на споры, многие украинцы остались верны традиции – писали диктант, обсуждали текст и ждали результатов. Но нынешний эфир Радиодиктанта, похоже, запомнится не единением, а громкими дебатами о профессиональности и уважении к слову.

