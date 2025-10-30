Фото з відкритих джерел

Наразі в Україні скасували погодинні відключення світла. Проте протягом доби їх можуть повернути

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України, передає RegioNews.

У відомстві зауважили, що росіяни вдарили по об'єктах енергетичної інфраструктури в кількох областях. Тому зранку багато споживачів не мали електроенергії. При цьому зараз продовжуються відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Енергетики працюють безперервно.

Водночас з 10 ранку в Україні вирішили скасувати погодинні відключення. Проте в деяких регіонах до 19 години будуть діяти обмеження потужності, але це стосується промислових споживачів.

У Міністерстві енергетики не виключають, що погодинні відключення можуть повернути. При цьому українців закликали раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці й ввечері, щоб знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, в ніч на 30 жовтня російська армія завдала по Запоріжжю щонайменше 20 БпЛА та 8 ракетних ударів. Внаслідок обстрілу зруйновані кілька поверхів гуртожитку. Раніше з-під завалів дістали тіло літнього чоловіка, постраждали 17 людей. Також у ЗМІ повідомляють про удари по енергетичних об'єктах.