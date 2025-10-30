12:13  30 жовтня
Дрон ударив по Сумах серед білого дня: момент атаки
09:40  30 жовтня
У центрі Львова підпалили паб: поліція затримала підозрюваного
08:11  30 жовтня
У Вінниці з вікна дев’ятого поверху випала жінка
30 жовтня 2025, 12:38

В Україні викрили 9 організаторів схем для ухилянтів – обіцяли уникнути служби і втекти з військової частини

30 жовтня 2025, 12:38
Фото: СБУ
Читайте также
Служба безпеки України спільно з Нацполіцією викрили чергові спроби незаконно ухилитися від мобілізації та блокували діяльність дев'ятьох осіб, причетних до таких схем у кількох регіонах країни

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, організатори пропонували фіктивне працевлаштування, підробні документи про навчання, а також незаконну допомогу у переведенні військовослужбовців до rear-підрозділів чи навіть втечі з частини.

У Вінниці правоохоронці затримали засновника приватного "ліцею", який існував лише формально. Чоловік оформлював військовозобов'язаних як працівників неіснуючого навчального закладу та гарантував їм відстрочку від мобілізації.

Разом з ним викрили його спільницю, яку він призначив "директоркою", а також викладача місцевого інституту, що сприяв призовникам у фіктивному вступі. Особи, яких він "оформляв", не складали вступних іспитів і не відвідували заняття.

У Дніпрі військова контррозвідка СБУ затримала чоловіка, який запропонував мобілізованому допомогу у самовільному залишенні військової частини. За інформацією силовиків, підозрюваний намагався підкупити офіцера об'єкта, щоб той не фіксував відсутність військовослужбовця, однак спроба виявилась безуспішною.

На Івано-Франківщині правоохоронці повідомили про підозру адвокату, який пропонував ухилянтам одруження з особами з інвалідністю за винагороду, а також обіцяв родичам військових вплинути на їх переведення.

Кіровоградщина та Сумщина стали місцями, де правоохоронці виявили адміністраторів і користувачів онлайн-каналів, що публікували геолокації територіальних центрів комплектування та агітували уникати служби. Один із підозрюваних також розповсюджував заклики до насильницької зміни державної влади.

Порушникам загрожує тюремний термін

Усім фігурантам оголошено підозри за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема за перешкоджання діяльності ЗСУ, поширення закликів до повалення влади, корупційні правопорушення та зловживання впливом. Порушникам загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося про викриття у Києві британського інструктора, якого підозрюють у передачі інформації про українських військових за винагороду у $6000. За даними слідства, чоловік приїхав до України на початку 2024 року та певний час працював із військовослужбовцями, проте згодом його діяльність привернула увагу спецслужб.

СБУ ухилення від мобілізації документи військова служба корупція ухилянти
