Центральная ВВК начала отменять заключения о непригодности к военной службе, изданные на Днепропетровщине

Центральная военно-врачебная комиссия начала отмену незаконных заключений о непригодности к военной службе, которые оформлялись на Днепропетровщине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Как отмечается, уже аннулированы первые сфальсифицированные решения, принятые на основании поддельных медицинских документов.

Напомним, что преступную схему правоохранители разоблачили в июле текущего года. Тогда подозрение получили один из руководителей районной военно-врачебной комиссии Днепропетровщины и бывшая медработница местной больницы. Они подыскивали тех, кто хотел избежать мобилизации, и предлагали им фиктивные справки о состоянии здоровья. Стоимость "услуг" составляла от 5 до 20 тысяч долларов США.

