13:17  29 октября
Призвал к насилию над ТЦК: в Черниговской области судили YouTube-блогера
11:33  29 октября
На Замковой горе в Киеве конфликт между двумя прохожими завершился убийством
09:15  29 октября
В Донецкой области дрон РФ атаковал журналистку: украинский военный его сбил
29 октября 2025, 15:50

Центральная ВВК начала отменять заключения о непригодности к военной службе, изданные на Днепропетровщине

29 октября 2025, 15:50
фото: ГБР
Центральная военно-врачебная комиссия начала отмену незаконных заключений о непригодности к военной службе, которые оформлялись на Днепропетровщине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Как отмечается, уже аннулированы первые сфальсифицированные решения, принятые на основании поддельных медицинских документов.

Напомним, что преступную схему правоохранители разоблачили в июле текущего года. Тогда подозрение получили один из руководителей районной военно-врачебной комиссии Днепропетровщины и бывшая медработница местной больницы. Они подыскивали тех, кто хотел избежать мобилизации, и предлагали им фиктивные справки о состоянии здоровья. Стоимость "услуг" составляла от 5 до 20 тысяч долларов США.

Как сообщалось, в Днепропетровской области суд признал гражданку виновной в незаконном распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины. В ближайшие годы она проведет за решеткой.

27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
