01:30  30 жовтня
Співачка FIЇNKA розповіла, чому її чоловік не мобілізувався до ЗСУ
00:50  30 жовтня
Співачка Аліна Гросу потрапила у швидку: артистка пояснила, що з нею сталось
22:03  29 жовтня
На Одещині стартує опалювальний сезон: коли в оселях стане тепло
UA | RU
UA | RU
29 жовтня 2025, 23:50

В Україні різко дорожчає ріпак: що стало причиною

29 жовтня 2025, 23:50
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні цьогоріч відчутно дорожчає ріпак. Зокрема, серед причин називають підвищений попит серед компаній, які займаються постачаннями за кордон

Про це повідомляє "24 канал", передає RegioNews.

В Україні скоротилась пропозиція ріпаку. Це призвело до зростання вартості з боку переробних підприємств.

"Ціни на умовах СРТ-підприємство здебільшого знаходилися в межах 24000 – 24500 гривень за тонну, однак у деяких випадках досягали 25000 гривень за тонну СРТ. На умовах EXW ціни попиту експортно орієнтованих компаній досягали 22500 – 22900 гривень за тонну", - кажуть ексрти.

При цьому зазначається, що темпи постачань ріпаку за кордон прискорився: за 22 дні жовтня експортували 104 тисячі тонн олійної. Це значно поступається як показнику в аналогічний період минулого року (416 тисяч тонн), так і середньостатистичному за більш ніж 15 років.

Нагадаємо, протягом першого півріччя Україна експортувала 226,8 тисячі тонн м'яса та птиці. Це на 0,5% більше, якщо порівнювати з першим півріччям минулого року. Експорт за січень-червень цьогоріч становить 537 мільйонів доларів. Головними покупцями стали Нідерланди (22,5%), Саудівська Аравія (16,9%) і Велика Британія (13,8%).

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ціни подорожчання
В Україні змінюється вартість фруктів: які цінники в популярних супермаркетах
28 жовтня 2025, 23:00
В Україні різко почали змінюватися ціни на картоплю: з чим це пов'язано та які цінники в супермаркетах
27 жовтня 2025, 23:30
В Україні дорожчають овочі: що найбільше зросло в ціні за тиждень
27 жовтня 2025, 23:00
Всі новини »
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
Співачка FIЇNKA розповіла, чому її чоловік не мобілізувався до ЗСУ
30 жовтня 2025, 01:30
Співачка Аліна Гросу потрапила у швидку: артистка пояснила, що з нею сталось
30 жовтня 2025, 00:50
"Що можна було зробити": чоловік Олі Полякової вперше прокоментував заміжжя старшої доньки
30 жовтня 2025, 00:30
В Україні подорожчав волоський горіх: що стало причиною
29 жовтня 2025, 23:30
Журналісти знайшли недобудований палац Комарницького на Київщині
29 жовтня 2025, 23:11
Майже 100 тисяч українських чоловіків віком від 18 до 22 років виїхали з України за 2 місяці
29 жовтня 2025, 22:55
Закарпатців закликають реагувати на тривогу: ОВА нагадує про безпеку
29 жовтня 2025, 22:52
Ветеранам підвищать зарплату до 16 000 грн за суспільно корисні роботи, – Свириденко
29 жовтня 2025, 22:32
Медики заявили про переслідування через смерть пацієнта-мільйонера в Одесі
29 жовтня 2025, 22:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Олексій Гончаренко
Всі блоги »