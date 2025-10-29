Фото з відкритих джерел

В Україні цьогоріч відчутно дорожчає ріпак. Зокрема, серед причин називають підвищений попит серед компаній, які займаються постачаннями за кордон

Про це повідомляє "24 канал", передає RegioNews.

В Україні скоротилась пропозиція ріпаку. Це призвело до зростання вартості з боку переробних підприємств.

"Ціни на умовах СРТ-підприємство здебільшого знаходилися в межах 24000 – 24500 гривень за тонну, однак у деяких випадках досягали 25000 гривень за тонну СРТ. На умовах EXW ціни попиту експортно орієнтованих компаній досягали 22500 – 22900 гривень за тонну", - кажуть ексрти.

При цьому зазначається, що темпи постачань ріпаку за кордон прискорився: за 22 дні жовтня експортували 104 тисячі тонн олійної. Це значно поступається як показнику в аналогічний період минулого року (416 тисяч тонн), так і середньостатистичному за більш ніж 15 років.

Нагадаємо, протягом першого півріччя Україна експортувала 226,8 тисячі тонн м'яса та птиці. Це на 0,5% більше, якщо порівнювати з першим півріччям минулого року. Експорт за січень-червень цьогоріч становить 537 мільйонів доларів. Головними покупцями стали Нідерланди (22,5%), Саудівська Аравія (16,9%) і Велика Британія (13,8%).