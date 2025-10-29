Иллюстративное фото

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

Из-за весенних заморозков в Украине был меньший урожай грецкого ореха. На полтавских рынках не лущеные орехи принимают по 20-30 гривен за килограмм, а лущеные могут стоить до 200 гривен за килограмм.

Доцент кафедры товароведения и биотехнологии Университета экономики и торговли Наталья Офиленко отметила, что урожайность была меньше, чем в восточных регионах, где заморозков не было вообще. При этом местные жители, сдающие орехи, подтверждают, что урожай в этом году сократился в несколько раз.

"По ценам мы обычно стартовали от 10 гривен, когда мокрый, влажный. Стартовали всегда с 10-15 гривен, потихоньку поднимали цену. В этом году стартовали с 20 гривен. Очень дорого. А очень хороший орех – средняя цена 25 гривен. Например, орех идеального качества до 30 гривен стоит. 200 гривен", - говорит перепродавец грецких орехов Раджи Мамишев.

Напомним, ранее эксперты рассказывали, что в этом году Украина потеряла около 50% урожая ягод. В частности причиной стали заморозки и другие погодные риски.