29 жовтня 2025, 23:30

В Україні подорожчав волоський горіх: що стало причиною

29 жовтня 2025, 23:30
Ілюстративне фото
В Україні восени 2025 року зросла закупівельна вартість волоського горіху. Зокрема, серед причин називають весняні заморозки

Про це повідомляє "Суспільне", передає RegioNews.

Через весняні заморозки в Україні був менший врожай волоського горіха. На полтавських ринках не лущені горіхи приймають по 20-30 гривень за кілограм, а лущені можуть коштувати до 200 гривень за кілограм.

Доцентка кафедри товарознавства та біотехнології Університету економіки та торгівлі Наталія Офіленко зазначила, що врожайність була менша, аніж у східних регіонах, де заморозків не було взагалі. При цьому місцеві жителі, які здають горіхи, підтверджують, що врожай цього року скоротився у кілька разів.

"По цінах ми зазвичай стартували від 10 гривень, коли мокрий, вологий. Стартували завжди з 10-15 гривень, потихеньку піднімали ціну. Цього року стартували з 20 гривень. Дуже дорого. А дуже хороший горіх – середня ціна 25 гривень. Наприклад, горіх ідеальної якості до 30 гривень коштує. Гарно і лущиться, і середина хороша. З нього ядро, наприклад, коштує 200 гривень", - каже перепродувач волоських горіхів Раджі Мамішев.

Нагадаємо, раніше експерти розповідали, що цьогоріч Україна втратила близько 50% врожаю ягід. Зокрема, причиною стали заморозки та інші погодні ризики.

