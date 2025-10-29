В Украине выросла средняя зарплата

иллюстративное фото: из открытых источников

В сентябре 2025 года средняя заработная плата по Украине составила 26623 грн. Это на 2,7% больше, чем в августе

Как передает RegioNews, об этом сообщила Государственная служба статистики Украины на своей странице в Facebook.

Самые высокие зарплаты зафиксированы в Киеве – 40 111 грн., а также в Луганской области – 32 952 грн. Самые низкие показатели по среднему уровню оплаты труда в Черновицкой – 18841 грн и Кировоградской областях – 19065 грн.

Самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован в сфере информации и телекоммуникаций – 64 330 грн, в то время как самые низкие зарплаты получают работники образования – 16 901 грн.

Напомним, ранее в Минфине назвали среднюю зарплату госслужащих в Украине. По состоянию на сентябрь 2025 средняя начисленная заработная плата работников центральных органов власти составляла 59,1 тысячи гривен.