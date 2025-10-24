08:29  24 октября
Россияне атаковали Днепропетровщину из артиллерии и FPV-дронами
08:05  24 октября
РФ атаковала Кировоградщину, почти 20 населенных пунктов без света
07:13  24 октября
Российский беспилотник попал в жилой дом в Херсоне, есть пострадавшие
24 октября 2025, 09:23

Названа средняя зарплата госслужащих в Украине

24 октября 2025, 09:23
иллюстративное фото: из открытых источников
Зарплаты чиновников существенно превышают средние по Украине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Минфина.

Как отмечается, в сентябре 2025 года средняя начисленная заработная плата работников центральных органов власти составила 59,1 тысяч гривен. Зарплата упала по сравнению с августом (61,6 тысяч гривен).

Это более чем в три раза больше средней по стране, которая, по данным Пенсионного фонда, в августе составляла 19,8 тысячи гривен.

Ранее мы сообщали, что в августе 2025 года средняя зарплата в Украине составила 25 911 гривен, что на 2,2% меньше, чем в июле. Такие данные привело издание Новости.LIVE.

