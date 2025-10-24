Названа средняя зарплата госслужащих в Украине
Зарплаты чиновников существенно превышают средние по Украине
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Минфина.
Как отмечается, в сентябре 2025 года средняя начисленная заработная плата работников центральных органов власти составила 59,1 тысяч гривен. Зарплата упала по сравнению с августом (61,6 тысяч гривен).
Это более чем в три раза больше средней по стране, которая, по данным Пенсионного фонда, в августе составляла 19,8 тысячи гривен.
Ранее мы сообщали, что в августе 2025 года средняя зарплата в Украине составила 25 911 гривен, что на 2,2% меньше, чем в июле. Такие данные привело издание Новости.LIVE.
Стало известно, какие города Украины получат 46 миллионов евро на развитиеВсе новости »
22 октября 2025, 22:28В Украине резко возросла выручка изготовителей ювелирных изделий
21 октября 2025, 21:09Украинцы стали меньше пить пиво
21 октября 2025, 16:19
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
У винницкой больницы нашли мертвых собак: правоохранители начали расследование
24 октября 2025, 10:00В Винницкой области простились с пограничником Вадимом Ужещем, погибшим на Днепропетровщине
24 октября 2025, 09:49С начала 2025 года в Украине в ДТП погибли более 2,2 тыс. человек
24 октября 2025, 08:42Россияне атаковали Днепропетровщину из артиллерии и FPV-дронами
24 октября 2025, 08:29Укрзализныця предупредила об изменениях движения поездов и задержках из-за российских атак
24 октября 2025, 08:17РФ атаковала Кировоградщину, почти 20 населенных пунктов без света
24 октября 2025, 08:05Силы обороны за сутки обезвредили еще 910 окупантов
24 октября 2025, 07:49В Германии хотят ужесточить миграционные правила для молодых украинцев
24 октября 2025, 07:33Российский беспилотник попал в жилой дом в Херсоне, есть пострадавшие
24 октября 2025, 07:13
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все блоги »