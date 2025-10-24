Названа средняя зарплата госслужащих в Украине

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Минфина.

Как отмечается, в сентябре 2025 года средняя начисленная заработная плата работников центральных органов власти составила 59,1 тысяч гривен. Зарплата упала по сравнению с августом (61,6 тысяч гривен).

Это более чем в три раза больше средней по стране, которая, по данным Пенсионного фонда, в августе составляла 19,8 тысячи гривен.

