С сентября по январь 2025 г. Украина нарастила экспорт сыров. Показатель вырос на 21,8% по сравнению с прошлым годом

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Если сравнивать с прошлым годом, то в этом году за первые три квартала было экспортировано около 10,6 тысяч тонн. В деньгах это около 48,3 миллионов долларов.

Чаще покупали украинский сыр Молдова (34,5%), Казахстан (28,8%), а также Германия (9,24%).

При этом импорт тоже возрос. За первые три квартала этого года было импортировано 29,6 тысяч тонн сыров. Это на 14,7% больше, чем за этот же период в прошлом году. В деньгах это около 188,9 миллионов долларов.

Сыры импортировали в Украину преимущественно из Польши (44,1%), Германии (15%) и Нидерландов (7,9%).

Напомним, в течение первого полугодия Украина экспортировала 226,8 тысяч тонн мяса и птицы. Это на 0,5% больше, если сравнивать с первым полугодием прошлого года. Экспорт за январь-июнь составляет 537 миллионов долларов. Главными покупателями стали Нидерланды (22,5%), Саудовская Аравия (16,9%) и Великобритания (13,8%).