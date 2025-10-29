15:29  28 октября
В Хмельницком раздался мощный взрыв, повреждена многоэтажка
15:14  28 октября
Синоптикиня предупредила о переменной погоде с дождями и ветром
14:57  28 октября
В сети появилась уникальная карта Днепра 1942 года
29 октября 2025, 00:30

Украина увеличила экспорт сыров: показатель превышает 40 миллионов долларов

29 октября 2025, 00:30
Иллюстративное фото
С сентября по январь 2025 г. Украина нарастила экспорт сыров. Показатель вырос на 21,8% по сравнению с прошлым годом

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Если сравнивать с прошлым годом, то в этом году за первые три квартала было экспортировано около 10,6 тысяч тонн. В деньгах это около 48,3 миллионов долларов.

Чаще покупали украинский сыр Молдова (34,5%), Казахстан (28,8%), а также Германия (9,24%).

При этом импорт тоже возрос. За первые три квартала этого года было импортировано 29,6 тысяч тонн сыров. Это на 14,7% больше, чем за этот же период в прошлом году. В деньгах это около 188,9 миллионов долларов.

Сыры импортировали в Украину преимущественно из Польши (44,1%), Германии (15%) и Нидерландов (7,9%).

Напомним, в течение первого полугодия Украина экспортировала 226,8 тысяч тонн мяса и птицы. Это на 0,5% больше, если сравнивать с первым полугодием прошлого года. Экспорт за январь-июнь составляет 537 миллионов долларов. Главными покупателями стали Нидерланды (22,5%), Саудовская Аравия (16,9%) и Великобритания (13,8%).

27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
