В Україні зросла середня зарплата

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У вересні 2025 року середня заробітна плата по Україні становила 26 623 грн. Це на 2,7% більше, ніж у серпні

Як передає RegioNews, про це повідомила Державна служба статистики України на своїй сторінці у Facebook.

Найвищі зарплати зафіксовані у Києві – 40 111 грн, а також у Луганській області – 32 952 грн. Найнижчі показники за середнім рівнем оплати праці у Чернівецькій –18 841 грн та Кіровоградській областях – 19 065 грн.

Найвищий рівень оплати праці зафіксовано у сфері інформації та телекомунікацій – 64 330 грн, тоді як найнижчі зарплати отримують працівники освіти – 16 901 грн.

Нагадаємо, раніше у Мінфіні назвали середню зарплату держслужбовців в Україні. Станом на вересень 2025 року середня нарахована заробітна плата працівників центральних органів влади становила 59,1 тисячі гривень.