Украина увеличила экспорт масла: сумма достигает 90 миллионов долларов
С января по сентябрь 2025 Украина экспортировала сливочного масла в 2,4 раза больше, чем за этот же период прошлого года. Сумма превышает 90 миллионов долларов
Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.
За январь-сентябрь 2025 экспортировали 12,7 тысячи тонн украинского сливочного масла. Это около 91,7 миллиона долларов.
Более всего за этот период покупали такие страны: Молдова (26,8%), Польша (10,8%) и Литва (9,4%).
Напомним, в течение первого полугодия Украина экспортировала 226,8 тысяч тонн мяса и птицы. Это на 0,5% больше, если сравнивать с первым полугодием прошлого года. Экспорт за январь-июнь составляет 537 миллионов долларов. Главными покупателями стали Нидерланды (22,5%), Саудовская Аравия (16,9%) и Великобритания (13,8%).
Украина увеличила импорт риса: сумма превысила 40 тысяч долларовВсе новости »
25 октября 2025, 00:30Украинцы стали меньше пить пиво
21 октября 2025, 16:19В Украине резко упали цены на сою: с этим это связано
17 октября 2025, 23:55
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
В Украине меняется стоимость фруктов: какие ценники в популярных супермаркетах
28 октября 2025, 23:00В Чернобыле заметили собак с синей шерстью: специалисты объяснили, что произошло
28 октября 2025, 22:55В ВСУ опровергли заявления России о якобы окружении Купянска
28 октября 2025, 22:31Доверилась незнакомцу: на Буковине псевдобанкир украл у женщины деньги
28 октября 2025, 22:25В Украине могут возникнуть проблемы с отоплением: энергоэксперт назвал города
28 октября 2025, 22:18Международные партнеры помогают Харьковщине готовиться к отопительному сезону
28 октября 2025, 21:59Сын киевских актеров умер после посещения ТЦК: названа официальная причина смерти
28 октября 2025, 21:58В Херсоне судили многодетную мать, работавшую на россиян
28 октября 2025, 21:55Россияне прорвались на окраине Мирнограда: продолжаются уличные бои, — Силы обороны
28 октября 2025, 21:51
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все блоги »