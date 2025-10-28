Иллюстративное фото

С января по сентябрь 2025 Украина экспортировала сливочного масла в 2,4 раза больше, чем за этот же период прошлого года. Сумма превышает 90 миллионов долларов

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

За январь-сентябрь 2025 экспортировали 12,7 тысячи тонн украинского сливочного масла. Это около 91,7 миллиона долларов.

Более всего за этот период покупали такие страны: Молдова (26,8%), Польша (10,8%) и Литва (9,4%).

Напомним, в течение первого полугодия Украина экспортировала 226,8 тысяч тонн мяса и птицы. Это на 0,5% больше, если сравнивать с первым полугодием прошлого года. Экспорт за январь-июнь составляет 537 миллионов долларов. Главными покупателями стали Нидерланды (22,5%), Саудовская Аравия (16,9%) и Великобритания (13,8%).