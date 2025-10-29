На Півдні українські прикордонники спалили ворожі спецавтомобілі
Прикордонники спалили ворожі авто із РЕБ на Південному напрямку
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Зазначається, що на Південному напрямку пілоти дронів Державної прикордонної служби України продовжують результативно завдавати ударів по цілях росіян.
Зокрема днями, завдяки професійним і злагодженим діям, цього разу було уражено 3 автівки зі встановленим РЕБ, які використовувались для логістичних цілей.
Нагадаємо, на початку жовтня прикордонники відбили черговий штурм росіян на Донеччині. Пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" спільно із суміжними підрозділами зупинили штурм армії РФ в напрямку Костянтинівки.
