16:15  29 жовтня
У Тернополі чоловік намагався відкупитися, щоб його не везли у ТЦК
13:22  29 жовтня
На Прикарпатті випало майже метр снігу
09:15  29 жовтня
На Донеччині дрон РФ атакував журналістку: український військовий його збив
UA | RU
UA | RU
29 жовтня 2025, 16:26

На Півдні українські прикордонники спалили ворожі спецавтомобілі

29 жовтня 2025, 16:26
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

Прикордонники спалили ворожі авто із РЕБ на Південному напрямку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Зазначається, що на Південному напрямку пілоти дронів Державної прикордонної служби України продовжують результативно завдавати ударів по цілях росіян.

Зокрема днями, завдяки професійним і злагодженим діям, цього разу було уражено 3 автівки зі встановленим РЕБ, які використовувались для логістичних цілей.

Нагадаємо, на початку жовтня прикордонники відбили черговий штурм росіян на Донеччині. Пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" спільно із суміжними підрозділами зупинили штурм армії РФ в напрямку Костянтинівки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
прикордонники ДПСУ відео війна
Стало відомо, скільки військ РФ задіяла для оточення Покровської агломерації на Донеччині
29 жовтня 2025, 12:49
Сили ППО вночі знешкодили 93 зі 126 російських дронів: є влучання на десяти локаціях
29 жовтня 2025, 09:35
Росіяни зранку обстріляли середмістя Херсона: влада показала наслідки
28 жовтня 2025, 10:47
Всі новини »
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
Трамп у Південній Кореї: золота корона, орден і королівський прийом
29 жовтня 2025, 18:07
В Україні зросла середня зарплата
29 жовтня 2025, 18:05
Оточення Покровська та Куп’янська немає: ЦПД спростував фейки
29 жовтня 2025, 17:50
Вперше в історії: європейська країна обмежила швидкість пішоходів на тротуарах
29 жовтня 2025, 17:07
За колишнього суддю Верховного суду Богдана Львова внесли 20 млн грн застави
29 жовтня 2025, 16:52
Зустріч Трампа з Сі Цзіньпіном: що планує досягти президент США
29 жовтня 2025, 16:42
Відстрочки від мобілізації через ЦНАП: у Мінцифри пояснили, як працюватиме нова система з 1 листопада
29 жовтня 2025, 16:38
Жителів окупованого Запоріжжя цілий рік будуть призивати до російської армії - ЗМІ
29 жовтня 2025, 16:25
У Тернополі чоловік намагався відкупитися, щоб його не везли у ТЦК
29 жовтня 2025, 16:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Олексій Гончаренко
Всі блоги »