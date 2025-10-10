Пограничники отбили очередной штурм россиян в Донецкой области

фото: ГПСУ

Пилоты пограничного подразделения «Феникс» совместно со смежными подразделениями остановили штурм россиян в направлении Константиновки Донецкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, 9 октября враг снова попытался атаковать город тяжелой бронетехникой, прикрывая свои действия дождливой погодой.

"Благодаря собственному мастерству, профессионализму и отточенным навыкам, операторы FPV-дронов подразделения Феникс метко и четко отработали по вражеской броне, остановив врага", – говорится в сообщении.

Прицельными ударами поражены и уничтожены 4 танка, 4 БМП-3, 1 МТ-ЛБ, 10 боевых бронемашин.

