Пограничники отбили очередной штурм россиян в Донецкой области
Пилоты пограничного подразделения «Феникс» совместно со смежными подразделениями остановили штурм россиян в направлении Константиновки Донецкой области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Как отмечается, 9 октября враг снова попытался атаковать город тяжелой бронетехникой, прикрывая свои действия дождливой погодой.
"Благодаря собственному мастерству, профессионализму и отточенным навыкам, операторы FPV-дронов подразделения Феникс метко и четко отработали по вражеской броне, остановив врага", – говорится в сообщении.
Прицельными ударами поражены и уничтожены 4 танка, 4 БМП-3, 1 МТ-ЛБ, 10 боевых бронемашин.
