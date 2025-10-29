Стало известно, сколько войск РФ задействовала для окружения Покровской агломерации в Донецкой области

фото: hromadske.ua

В целях окружения Покровской агломерации россияне задействовали около 11 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление 7 корпуса БР ДШВ в Facebook.

Как отмечается, для реализации замысла из окружения Покровской агломерации противник задействовал около 11 тыс. человек. Вражеские группы, которым удалось инфильтрироваться в городе, преследуют цель продвинуться на северо-запад и север от Покровска.

"В общей сложности в полосе ответственности 7 корпуса БР ДШВ враг накопил около 27 тыс человек, около 100 танков, до 260 боевых бронированных машин и до 160 орудий и минометов", – говорится в сообщении.

Всего за последние два дня в полосе ответственности 7 корпуса ДШВ украинские воины ликвидировали 90 оккупантов, еще 42 ранены. Кроме того, украинские защитники уничтожили 1 бронетранспортер, 3 боевых машины пехоты, 3 автомобиля, 1 мотоцикл, а также сбили и посадили 158 дронов разных типов. Непосредственно в Покровске Силы обороны уничтожили 18 окупантов.

Напомним, ранее Зеленский назвал главную цель россиян в Донецкой области. По мнению президента Украины, это Покровск.