11:33  29 октября
На Замковой горе в Киеве конфликт между двумя прохожими завершился убийством
09:22  29 октября
На Буковине судили майора ТЦК за незаконную мобилизацию мужчины: призывник оказался студентом
09:15  29 октября
В Донецкой области дрон РФ атаковал журналистку: украинский военный его сбил
UA | RU
UA | RU
29 октября 2025, 12:49

Стало известно, сколько войск РФ задействовала для окружения Покровской агломерации в Донецкой области

29 октября 2025, 12:49
Читайте також українською мовою
фото: hromadske.ua
Читайте також
українською мовою

В целях окружения Покровской агломерации россияне задействовали около 11 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление 7 корпуса БР ДШВ в Facebook.

Как отмечается, для реализации замысла из окружения Покровской агломерации противник задействовал около 11 тыс. человек. Вражеские группы, которым удалось инфильтрироваться в городе, преследуют цель продвинуться на северо-запад и север от Покровска.

"В общей сложности в полосе ответственности 7 корпуса БР ДШВ враг накопил около 27 тыс человек, около 100 танков, до 260 боевых бронированных машин и до 160 орудий и минометов", – говорится в сообщении.

Всего за последние два дня в полосе ответственности 7 корпуса ДШВ украинские воины ликвидировали 90 оккупантов, еще 42 ранены. Кроме того, украинские защитники уничтожили 1 бронетранспортер, 3 боевых машины пехоты, 3 автомобиля, 1 мотоцикл, а также сбили и посадили 158 дронов разных типов. Непосредственно в Покровске Силы обороны уничтожили 18 окупантов.

Напомним, ранее Зеленский назвал главную цель россиян в Донецкой области. По мнению президента Украины, это Покровск.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Донецкая область Покровск РФ ДШВ война
В Донецкой области дрон РФ атаковал журналистку: украинский военный его сбил
29 октября 2025, 09:15
Россияне прорвались на окраине Мирнограда: продолжаются уличные бои, — Силы обороны
28 октября 2025, 21:51
"Призраки" ГУР в небе: в Донецкой области разведчики поразили две РЛС и пусковую установку ЗРК россиян
28 октября 2025, 09:49
Все новости »
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Инсульт в Украине: с начала года – более 96 тысяч случаев
29 октября 2025, 13:41
Во Львове готовят к открытию уникальную 3D-школу: завершаются последние работы
29 октября 2025, 13:28
На Прикарпатье выпало почти метр снега
29 октября 2025, 13:22
В Киеве разоблачили британского инструктора, который передавал данные об украинских войсках за $6000
29 октября 2025, 13:13
Октябрь завершится в Украине теплой погодой
29 октября 2025, 13:07
В Киеве 39-летний гражданин Турции подозревается в сексуальном насилии над 10-летним мальчиком
29 октября 2025, 12:46
После Львова – Ивано-Франковск просит присвоить Фарион звание Героя Украины
29 октября 2025, 12:46
В Черкасской области приговорен военнослужащий к 10 годам за покушение на убийство двух несовершеннолетних
29 октября 2025, 12:33
Нардеп Елена Шуляк: Государство масштабировало возможности системы реабилитации для ветеранов и ветеранок
29 октября 2025, 12:17
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Алексей Гончаренко
Все блоги »