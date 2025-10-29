11:33  29 жовтня
29 жовтня 2025, 10:24

Війська РФ вдарили по енергетичних об’єктах у трьох областях, – Міненерго

29 жовтня 2025, 10:24
Ілюстративне фото: pixabay
Вночі 29 жовтня російські війська атакували енергетику у трьох областях України

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу Міненерго.

"Ворог завдав ударів по енергетичних об’єктах Дніпропетровської, Донецької та Одеської областей", – йдеться у повідомленні.

Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики працюють безупинно, аби якнайшвидше відновити електропостачання.

Зазначається, що сьогодні графіки погодинних відключень діють у деяких регіонах України з 08:00 до 22:00. Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Крім того, у частині регіонів з 07:00 до 22:00 заплановано застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів.

Нагадаємо, у ніч на 29 жовтня російська армія здійснила чергову масовану атаку по Одещині. Зафіксовано пошкодження об’єктів енергетичної та транспортної інфраструктури.

Майже 27 тисяч родин на Одещині – без світла після ворожої атаки.

Україна війна обстріли електрика Міненерго енергооб'єкти
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
