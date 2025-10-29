Ілюстративне фото: pixabay

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу Міненерго.

"Ворог завдав ударів по енергетичних об’єктах Дніпропетровської, Донецької та Одеської областей", – йдеться у повідомленні.

Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики працюють безупинно, аби якнайшвидше відновити електропостачання.

Зазначається, що сьогодні графіки погодинних відключень діють у деяких регіонах України з 08:00 до 22:00. Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Крім того, у частині регіонів з 07:00 до 22:00 заплановано застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів.

Нагадаємо, у ніч на 29 жовтня російська армія здійснила чергову масовану атаку по Одещині. Зафіксовано пошкодження об’єктів енергетичної та транспортної інфраструктури.

Майже 27 тисяч родин на Одещині – без світла після ворожої атаки.