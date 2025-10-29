Массированная атака на Одесщину: повреждена энергетическая и транспортная инфраструктура
В ночь на 29 октября российская армия совершила очередную массированную атаку по гражданской инфраструктуре Одесщины
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.
Несмотря на работу ПВО, зафиксированы повреждения объектов энергетической и транспортной инфраструктуры.
Пострадал один человек, ему оказали медпомощь. Из-за обстрелов возник пожар, его ликвидировали спасатели.
Часть потребителей осталась без света, энергетики уже возобновляют электроснабжение. Критическая инфраструктура работает на генераторах.
Напомним, 28 октября город Чугуев Харьковской области подвергся атаке беспилотниками, предварительно типа "Герань-2". Зафиксировано шесть попаданий на территории частного предприятия, возник пожар.
