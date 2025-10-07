На Черниговщине россияне попали по складу с зерном

Фото: Facebook/Александр Сельвестров

Об этом сообщил начальник Новогород-Северской районной военной администрации Александр Сельвестров, передает RegioNews.

По его словам, попадание пришлось на одно из помещений аграрного предприятия, где хранилось зерно.

Несколько ударных дронов "Шахед" вызвали пожар на территории объекта.

Предварительно сообщается, что пострадавших нет.

Напомним, ночью 7 октября российские военные атаковали ударными беспилотниками Харьков. Из-за вражеской атаки возникли разрушения и пожар на территории гражданского предприятия в Немышлянском районе города.

Кроме того, утром российские войска совершили атаку ударными беспилотниками по Сумам. Вражеские дроны попали в объект гражданской инфраструктуры.