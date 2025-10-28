14:57  28 жовтня
28 жовтня 2025, 14:14

Вкрали українське зерно: СБУ повідомила про підозру заступнику міністра РФ

28 жовтня 2025, 14:14
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Служба безпеки повідомила про підозру заступнику міністра сільського господарства РФ у зв'язку з масштабним незаконним вивезенням українського зерна з тимчасово окупованих територій

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, ці дії здійснювались за попередньою змовою з керівництвом країни-агресора та очільниками окупаційних адміністрацій у Донецькій, Луганській, Запорізькій і Херсонській областях.

Йдеться про привласнення майна державних і приватних агропромислових компаній України, серед яких:

  • ТОВ СП "НІБУЛОН",
  • група компаній "TESSLAGROUP",
  • ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД",
  • Державна продовольчо-зернова корпорація України.

Загальний обсяг викраденого зерна перевищує 4,136 млн тонн, що за оцінками становить понад 23 млрд грн.

Продукцію вивозили до Росії та тимчасово окупованого Криму, а звідти експортували морськими шляхами під виглядом товарів російського походження до Сирії, Єгипту, Туреччини, Лівану та інших країн.

За даними слідства, дії заступника міністра РФ не мали жодної військової необхідності і є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни), що передбачає покарання від 8 до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на початку жовтня російські окупанти завдали удару по Новгород-Сіверському Чернігівської області. Влучання припало на одне з приміщень аграрного підприємства, де зберігалося зерно.

