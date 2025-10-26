Генштаб обнародовал новые данные о потерях РФ по состоянию на 26 октября
Силы обороны за последние сутки ликвидировали 900 окупантов и 118 единиц техники. В частности, украинские военные уничтожили 4 танка, 18 боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, а также 81 единицу автомобильной техники и автоцистерн
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 26.10.25 ориентировочно составили:
Напомним, недавно ВСУ осводили Кучерив Яр на Покровском направлении. Во время боя нашим военным удалось взять в плен несколько десятков окупантов.
Как известно, район Покровска остается одним из самых горячих участков фронта. Украинские войска ведут контрнаступательные действия, о чем еще в сентябре сообщал президент Владимир Зеленский.
Украинские десантники освободили еще один населенный пункт в Донецкой областиВсе новости »
25 октября 2025, 16:19С начала года РФ запустила по Украине 770 баллистических ракет и 50 "Кинжалов"
25 октября 2025, 13:47
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
На Ровенщине в кювете нашли авто с погибшим водителем
26 октября 2025, 13:21Россия ударила по Украине более сотней ударных БпЛА – большинство сбито
26 октября 2025, 12:49Взрыв в Кривом Роге: над городом поднялся столб дыма
26 октября 2025, 12:06Четвертые сутки без воды: во Львове продолжается ремонт магистрального водовода
26 октября 2025, 11:53На Ровенщине тяжелобольная женщина осталась без ухода из-за мобилизации сына
26 октября 2025, 11:28В Киеве количество пострадавших от атаки дронов возросло до 31
26 октября 2025, 10:36На Хмельнитчине женщина воткнула нож в сожителя матери
26 октября 2025, 10:07Ночная атака на Киев: погибли 46-летняя мать и 19-летняя дочь
26 октября 2025, 09:44Момент атаки БпЛА на киевскую многоэтажку попал на видео
26 октября 2025, 09:22
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все блоги »