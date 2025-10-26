Генштаб обнародовал новые данные о потерях РФ по состоянию на 26 октября

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Силы обороны за последние сутки ликвидировали 900 окупантов и 118 единиц техники. В частности, украинские военные уничтожили 4 танка, 18 боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, а также 81 единицу автомобильной техники и автоцистерн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 26.10.25 ориентировочно составили:

Напомним, недавно ВСУ осводили Кучерив Яр на Покровском направлении. Во время боя нашим военным удалось взять в плен несколько десятков окупантов.

Как известно, район Покровска остается одним из самых горячих участков фронта. Украинские войска ведут контрнаступательные действия, о чем еще в сентябре сообщал президент Владимир Зеленский.