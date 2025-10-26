13:21  26 октября
На Ровенщине в кювете нашли авто с погибшим водителем
10:07  26 октября
На Хмельнитчине женщина воткнула нож в сожителя матери
09:22  26 октября
Момент атаки БпЛА на киевскую многоэтажку попал на видео
26 октября 2025, 12:06

Взрыв в Кривом Роге: над городом поднялся столб дыма

26 октября 2025, 12:06
Фото: Відомо
В Кривом Роге сегодня, 26 октября, раздался мощный взрыв. По сообщению Воздушных Сил ВСУ, он произошел после предупреждения о движении управляемой авиабомбы в направлении города с юго-востока

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Взрыв произошел в 11.41, после чего в небе над городом поднялся столб дыма.

Также ВС ВСУ предупредили об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении.

В Кривом Роге продолжается воздушная тревога, опасность сохраняется. Граждан призывают оставаться в укрытиях отбоя.

Напомним, этой ночью оккупанты снова совершили атаку на Киев. Известно, что в результате вражеского удара по столице погибли три человека, еще более 30 человек пострадали, среди них семеро детей.

Впоследствии министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что во время ночной атаки на Киев погибли мать 46 лет и 19-летняя дочь, одно тело остается неидентифицированным.

16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
