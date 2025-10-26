Взрыв в Кривом Роге: над городом поднялся столб дыма

Фото: Відомо

В Кривом Роге сегодня, 26 октября, раздался мощный взрыв. По сообщению Воздушных Сил ВСУ, он произошел после предупреждения о движении управляемой авиабомбы в направлении города с юго-востока

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Взрыв произошел в 11.41, после чего в небе над городом поднялся столб дыма.

Также ВС ВСУ предупредили об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении.

В Кривом Роге продолжается воздушная тревога, опасность сохраняется. Граждан призывают оставаться в укрытиях отбоя.

Напомним, этой ночью оккупанты снова совершили атаку на Киев. Известно, что в результате вражеского удара по столице погибли три человека, еще более 30 человек пострадали, среди них семеро детей.

Впоследствии министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что во время ночной атаки на Киев погибли мать 46 лет и 19-летняя дочь, одно тело остается неидентифицированным.