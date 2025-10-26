Росія вдарила по Україні понад сотнею ударних БпЛА – більшість збито

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 26 жовтня російські війська здійснили атаку по Україні, запустивши 101 ударний безпілотник типів Shahed, Гербера та інших

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До відбиття повітряного нападу залучалися авіація, підрозділи протиповітряної оборони, РЕБ, безпілотних систем та мобільні вогневі групи.

За попередніми даними, станом на 09:00 збито або подавлено 90 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни.

Також зафіксовано влучання п'яти безпілотників у чотирьох локаціях, а уламки збитих апаратів впали ще у п'яти населених пунктах.

Нагадаємо, Сили оборони за останню добу ліквідували 900 окупантів та 118 одиниць техніки. Зокрема, українські військові знищили 4 танки, 18 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, а також 81 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн.