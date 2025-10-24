14:05  24 октября
24 октября 2025, 23:30

В Украине подорожала популярная ягода: что произошло на рынке и почему производители недовольны

24 октября 2025, 23:30
Иллюстративное фото
В Украине сезон голубики в 2025 году начался с 300-450 гривен за килограмм. Завершение сезона было в пределах 200-270 гривен за килограмм. Это вдвое больше, чем в прошлом году

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Эксперты отметили, что даже такая цена не устраивает всех производителей. Аналитики объяснили, что все жалуются на то, что ресурсы для производства подорожали. В частности это касается персонала. При этом на рынок вышло много некачественной голубики, которая не давала ценам расти. Влиял также импорт и понижение спроса.

Эксперт Анна Домбровская отметила, что, скорее всего, ценой остались недовольные производители из Закарпатья, которые обычно выходят на рынок первыми, а в этом сезоне их выход из-за погоды совпал с Киевщиной, и они, конечно, потеряли.

"Для них цена действительно была низкой, но мы получили неплохой урожай на открытом грунте, и для нас 130 грн/кг в пик сезона была очень хорошей ценой. Кроме того, был ряд других регионов, которые очень пострадали от погоды, в частности града, хотя в других было все в порядке. Поэтому в этом сезоне выращивание голубики в открытом грунте больше походило на лотерею", - пояснила специалист.

Напомним, в Украине груша подорожала. Килограмм в среднем предлагают по 30-85 гривен. Сливы также выросли в цене до 20-45 гривен за килограмм.

