Ілюстративне фото

В Україні сезон лохини у 2025 році розпочався з 300-450 гривень за кілограм. Завершення сезону було в межі 200-270 гривень за кілограм. Це вдвічі більше, аніж минулого року

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Експерти зазначили, що навіть така ціна не влаштовує всіх виробників. Аналітики пояснили, що всі скаржаться те, що ресурси для виробництва подорожчали. Зокрема, це стосується персоналу. При цьому на ринок вийшло багато неякісної лохини, яка не давала цінам зростати. Впливав також імпорт та зниження попиту.

Експертка Анна Домбровська зазначила, що, скоріш за все, ціною залишились незадоволені виробники з Закарпаття, які зазвичай виходять на ринок першими, а цього сезону їхній вихід через погоду збігся з Київщиною, і вони звісно втратили.

"Для них ціна дійсно була низькою, але ми отримали непоганий врожай на відкритому ґрунті, і для нас 130 грн/кг у пік сезону була дуже гарною ціною. Крім того, була низка й інших регіонів, які дуже постраждали від погоди, зокрема граду, хоча в інших було все гаразд. Тому у цьому сезоні вирощування лохини у відкритому ґрунті було більше схоже на лотерею", - пояснила фахівчиня.

Нагадаємо, в Україні груша подорожчала. Кілограм в середньому пропонують за 30-85 гривень. Сливи також зросли в ціні до 20-45 гривень за кілограм.