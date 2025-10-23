Иллюстративное фото

В Украине подорожал картофель. Лишь с середины лета цены взлетели более чем в два раза

Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.

В октябре-ноябре этого года цена килограмма картофеля выросла до более чем 30 гривен. Эксперты объяснили, что картофель в этом году неплохо уродил, поэтому с началом сбора был "откат" в стоимости до 15 гривен за килограмм. Однако сейчас снова началось подорожание.

Сейчас в среднем килограмм картофеля в украинских супермаркетах стоит:

Auchan 15,30 гривны;

15,30 гривны; Megamarket 15,90 грн;

15,90 грн; АТБ 13,45 гривны;

13,45 гривны; Сильпо 15,40 гривны;

15,40 гривны; Metro 13,80 гривны;

13,80 гривны; Varus 15,90 грн.

Напомним, ранее эксперты объясняли, почему меняются цены на лук . Из-за затяжных дождей в период жатвы качество овощей серьезно пострадало. Поэтому многие фермеры были вынуждены реализовать товар как можно быстрее и снижать цены. При этом лук высокого качества некоторые изготовители держат в хранилищах в ожидании более высоких цен.