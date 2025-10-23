В Украине снова дорожает картофель: сколько стоит килограмм в супермаркетах
В Украине подорожал картофель. Лишь с середины лета цены взлетели более чем в два раза
Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.
В октябре-ноябре этого года цена килограмма картофеля выросла до более чем 30 гривен. Эксперты объяснили, что картофель в этом году неплохо уродил, поэтому с началом сбора был "откат" в стоимости до 15 гривен за килограмм. Однако сейчас снова началось подорожание.
Сейчас в среднем килограмм картофеля в украинских супермаркетах стоит:
- Auchan 15,30 гривны;
- Megamarket 15,90 грн;
- АТБ 13,45 гривны;
- Сильпо 15,40 гривны;
- Metro 13,80 гривны;
- Varus 15,90 грн.
Напомним, ранее эксперты объясняли, почему меняются цены на лук . Из-за затяжных дождей в период жатвы качество овощей серьезно пострадало. Поэтому многие фермеры были вынуждены реализовать товар как можно быстрее и снижать цены. При этом лук высокого качества некоторые изготовители держат в хранилищах в ожидании более высоких цен.