21:22  23 октября
Синоптикиня предупредила о резком изменении погоды в Украине
13:48  23 октября
Киев готовится к самому тяжелому отопительному сезону за время войны – Кличко
13:35  23 октября
На оккупированном Запорожье детей вынуждают петь гимн РФ
UA | RU
UA | RU
23 октября 2025, 23:30

В Украине снова дорожает картофель: сколько стоит килограмм в супермаркетах

23 октября 2025, 23:30
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Украине подорожал картофель. Лишь с середины лета цены взлетели более чем в два раза

Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.

В октябре-ноябре этого года цена килограмма картофеля выросла до более чем 30 гривен. Эксперты объяснили, что картофель в этом году неплохо уродил, поэтому с началом сбора был "откат" в стоимости до 15 гривен за килограмм. Однако сейчас снова началось подорожание.

Сейчас в среднем килограмм картофеля в украинских супермаркетах стоит:

  • Auchan 15,30 гривны;
  • Megamarket 15,90 грн;
  • АТБ 13,45 гривны;
  • Сильпо 15,40 гривны;
  • Metro 13,80 гривны;
  • Varus 15,90 грн.

Напомним, ранее эксперты объясняли, почему меняются цены на лук . Из-за затяжных дождей в период жатвы качество овощей серьезно пострадало. Поэтому многие фермеры были вынуждены реализовать товар как можно быстрее и снижать цены. При этом лук высокого качества некоторые изготовители держат в хранилищах в ожидании более высоких цен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
цены овощи
В Украине подорожали фрукты: какие сейчас цены в магазинах
22 октября 2025, 23:00
Будет ли повышение цен на электроэнергию этой зимой – ответ премьер-министра Свириденко
22 октября 2025, 19:44
В Украине за неделю подорожали овощи: какие теперь цены
21 октября 2025, 23:30
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Трамп встретится с Си Цзиньпином: названа дата
23 октября 2025, 23:33
Журналисты выяснили, что британцы помогали россиянам строить подлодки
23 октября 2025, 23:21
В приложении "Армия+" заработала новая функция для военных
23 октября 2025, 23:11
Могут подать в суд: команда Оли Поляковой готова судиться за разрешение принять участие в Евровидении
23 октября 2025, 23:00
ВСУ получат ракету "Фламинго", деньги на которую собрали чехи
23 октября 2025, 22:59
С начала суток произошло 103 боевых столкновений: где самая сложная ситуация
23 октября 2025, 22:55
Лидеры ЕС утвердили документ о поддержке Украины
23 октября 2025, 22:49
Российские самолеты нарушили воздушное пространство ЕС
23 октября 2025, 22:39
В США рассказали, что нужно для предстоящей встречи Трампа с Путиным
23 октября 2025, 22:31
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Все блоги »