14:05  24 октября
Появились подробности теракта в Житомирской области
21:55  24 октября
Попытка побега за $25 тысяч закончилась ДТП на границе с Молдовой: 7 мужчин в BMW X5 попали в больницу
18:31  24 октября
В Луцке 13-летний мальчик скончался после съеденной шаурмы – не успел доехать в больницу
UA | RU
UA | RU
24 октября 2025, 23:00

В Украине продолжают дорожать помидоры: сколько стоит килограмм в супермаркетах

24 октября 2025, 23:00
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Украине завершается тепличный сезон и стоимость некоторых овощей начала расти. В частности, помидоры продолжают дорожать уже несколько недель подряд.

Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.

Эксперты отметили, что томаты на украинском рынке дорожают третью неделю подряд. На сегодняшний день украинские тепличные комбинаты предлагают к продаже томаты по 80 – 90 гривен за килограмм (1,91 – 2,15 доллара за килограмм), что в среднем на 14% дороже, если сравнивать с прошлой неделей.

Кроме того, в стационарных теплицах созревание культур сильно замедлилось из-за похолодания. Поэтому снабжение парниковых теплиц вообще прекратилось. Компенсировать это импортом пока не удается.

Если сравнивать с прошлым годом, то в октябре 2025 цены на помидоры на 22% выросли. При этом производители планируют и дальше увеличивать стоимость, если будет сохраняться сегодняшний темп возведения.

В украинских супермаркетах килограмм томатов сейчас стоит следующим образом:

  • Novus 109 гривен;
  • Megamarket 113,10 гривны;
  • Сильпо 110 гривен;
  • Varus 119,90 гривны;
  • АТБ 99,89 гривны.

Напомним, ранее эксперты объясняли, почему меняются цены на лук. Из-за затяжных дождей в период жатвы качество овощей серьезно пострадало. Поэтому многие фермеры были вынуждены реализовать товар как можно быстрее и снижать цены. При этом лук высокого качества некоторые изготовители держат в хранилищах в ожидании более высоких цен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
цены овощи
В Украине снова дорожает картофель: сколько стоит килограмм в супермаркетах
23 октября 2025, 23:30
Подорожание вдвое: эксперт объяснил, почему в Украине так сильно выросли цены на яйца
22 октября 2025, 23:30
В Украине подорожали фрукты: какие сейчас цены в магазинах
22 октября 2025, 23:00
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
В Украине подорожала популярная ягода: что произошло на рынке и почему производители недовольны
24 октября 2025, 23:30
У автовокзала Днепра нашли человеческие останки: стало известно, что там было раньше
24 октября 2025, 22:40
В Харькове будут судить мошенника, зарабатывающего на фейковых государственных выплатах
24 октября 2025, 22:20
Попытка побега за $25 тысяч закончилась ДТП на границе с Молдовой: 7 мужчин в BMW X5 попали в больницу
24 октября 2025, 21:55
На оккупированном Запорожье россияне уничтожают малый бизнес: что происходит
24 октября 2025, 21:40
В Дарницком районе Киева трамвай наехал на пешехода: что известно о пострадавшем
24 октября 2025, 21:30
В Винницкой области разоблачили крипто-мошенников, укравших более 60 тысяч долларов
24 октября 2025, 21:25
Новые КАБы способны достигать окрестностей Киева: старые методы защиты могут не сработать
24 октября 2025, 21:15
В Закарпатье попытка бежать за границу чуть не закончилась трагедией
24 октября 2025, 20:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Все блоги »