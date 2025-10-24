Иллюстративное фото

В Украине завершается тепличный сезон и стоимость некоторых овощей начала расти. В частности, помидоры продолжают дорожать уже несколько недель подряд.

Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.

Эксперты отметили, что томаты на украинском рынке дорожают третью неделю подряд. На сегодняшний день украинские тепличные комбинаты предлагают к продаже томаты по 80 – 90 гривен за килограмм (1,91 – 2,15 доллара за килограмм), что в среднем на 14% дороже, если сравнивать с прошлой неделей.

Кроме того, в стационарных теплицах созревание культур сильно замедлилось из-за похолодания. Поэтому снабжение парниковых теплиц вообще прекратилось. Компенсировать это импортом пока не удается.

Если сравнивать с прошлым годом, то в октябре 2025 цены на помидоры на 22% выросли. При этом производители планируют и дальше увеличивать стоимость, если будет сохраняться сегодняшний темп возведения.

В украинских супермаркетах килограмм томатов сейчас стоит следующим образом:

Novus 109 гривен;

109 гривен; Megamarket 113,10 гривны;

113,10 гривны; Сильпо 110 гривен;

110 гривен; Varus 119,90 гривны;

119,90 гривны; АТБ 99,89 гривны.

Напомним, ранее эксперты объясняли, почему меняются цены на лук. Из-за затяжных дождей в период жатвы качество овощей серьезно пострадало. Поэтому многие фермеры были вынуждены реализовать товар как можно быстрее и снижать цены. При этом лук высокого качества некоторые изготовители держат в хранилищах в ожидании более высоких цен.