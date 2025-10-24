Ілюстративне фото

В Україні завершується тепличний сезон, і вартість деяких овочів почала зростати. Зокрема, помідори продовжують дорожчати вже кілька тижнів поспіль

Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegioNews.

Експерти зазначили, що томати на українському ринку дорожчають третій тиждень поспіль. На сьогодні українські тепличні комбінати пропонують до продажу томати по 80 – 90 гривень за кілограм (1,91 – 2,15 долара за кілограм), що в середньому на 14% дорожче, якщо порівнювати з минулим тижнем.

Крім того, в стаціонарних теплицях дозрівання культур сильно сповільнилося через похолодання. Тому постачання з парникових теплиць взагалі припинилось. Компенсувати це імпортом поки що не вдається.

Якщо порівнювати з минулим роком, то в жовтні 2025 року ціни на помідори на 22% зросли. При цьому виробники планують й надалі збільшувати вартість, якщо буде зберігатися сьогоднішній темп збуду.

В українських супермаркетах кілограм томатів зараз коштує таким чином:

Novus 109 гривень;

109 гривень; Megamarket 113,10 гривні;

113,10 гривні; Сільпо 110 гривень;

110 гривень; Varus 119,90 гривні;

119,90 гривні; АТБ 99,89 гривні.

Нагадаємо, раніше експерти пояснювали, чому змінюються ціни на цибулю. Через затяжні дощі в період жнив якість овочів серйозно постраждала. Тому багато фермерів були вимушені якнайшвидше реалізувати товар та знижувати ціни. При цьому цибулю високої якості деякі виробники тримають у сховищах в очікуванні вищих цін.