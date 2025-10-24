14:05  24 жовтня
З'явилися подробиці теракту на Житомирщині
21:55  24 жовтня
Спроба втечі за $25 тисяч закінчилась ДТП на кордоні з Молдовою: 7 чоловіків в BMW X5 потрапили до лікарні
18:31  24 жовтня
У Луцьку 13-річний хлопчик помер після вживання шаурми – не встиг доїхати до лікарні
24 жовтня 2025, 23:00

В Україні продовжують дорожчати помідори: скільки коштує кілограм у супермаркетах

24 жовтня 2025, 23:00
Ілюстративне фото
Читайте также
В Україні завершується тепличний сезон, і вартість деяких овочів почала зростати. Зокрема, помідори продовжують дорожчати вже кілька тижнів поспіль

Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegioNews.

Експерти зазначили, що томати на українському ринку дорожчають третій тиждень поспіль. На сьогодні українські тепличні комбінати пропонують до продажу томати по 80 – 90 гривень за кілограм (1,91 – 2,15 долара за кілограм), що в середньому на 14% дорожче, якщо порівнювати з минулим тижнем.

Крім того, в стаціонарних теплицях дозрівання культур сильно сповільнилося через похолодання. Тому постачання з парникових теплиць взагалі припинилось. Компенсувати це імпортом поки що не вдається.

Якщо порівнювати з минулим роком, то в жовтні 2025 року ціни на помідори на 22% зросли. При цьому виробники планують й надалі збільшувати вартість, якщо буде зберігатися сьогоднішній темп збуду.

В українських супермаркетах кілограм томатів зараз коштує таким чином:

  • Novus 109 гривень;
  • Megamarket 113,10 гривні;
  • Сільпо 110 гривень;
  • Varus 119,90 гривні;
  • АТБ 99,89 гривні.

Нагадаємо, раніше експерти пояснювали, чому змінюються ціни на цибулю. Через затяжні дощі в період жнив якість овочів серйозно постраждала. Тому багато фермерів були вимушені якнайшвидше реалізувати товар та знижувати ціни. При цьому цибулю високої якості деякі виробники тримають у сховищах в очікуванні вищих цін.

16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
